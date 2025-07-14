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NASA сообщило о новой миссии корабля Starliner
Руководство NASA рассматривает возможность беспилотного запуска космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing в рамках следующего испытательного полета. Он доставит на МКС только груз. Это решение связано с необходимостью доработки ключевых компонентов корабля.
Следующий полет проблемного аппарата Boeing, который может состояться уже в конце следующего года, позволит NASA протестировать работу всех систем в более безопасных условиях. Это даст возможность оценить работу корабля в полете прежде чем приступить к пилотируемым миссиям.
Starliner стал флагманским космическим кораблем компании Boeing для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) в рамках программы NASA Commercial Crew. Однако с момента первого испытательного полета в 2019 году завершившегося неудачей из-за программного сбоя, проект столкнулся с рядом трудностей. С тех пор Boeing работает над устранением неисправностей и повышением надежности системы.
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Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Гидравлическая система — важный элемент в современных строительных и сельскохозяйственных машинах, таких как экскаваторы, краны, бульдозеры, комбайны. Именно она приводит их в движение с помощью жидкости под давлением. Но ее надежность может снизиться из-за застоя и загрязнения масла: с этим связано около 80% отказов оборудования и преждевременного износа компонентов. Ученые Пермского Политеха предложили новый подход к повышению надежности гидросистем и предотвращению ее застоя. Их метод позволит выявлять потенциально опасные места в гидросистеме еще на этапе проектирования.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
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Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
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