Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

NASA сообщило о новой миссии корабля Starliner

Руководство NASA рассматривает возможность беспилотного запуска космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing в рамках следующего испытательного полета. Он доставит на МКС только груз. Это решение связано с необходимостью доработки ключевых компонентов корабля.

Космический корабль CST-100 Starliner, пристыкованный к Международной космической станции / © NASA

Следующий полет проблемного аппарата Boeing, который может состояться уже в конце следующего года, позволит NASA протестировать работу всех систем в более безопасных условиях. Это даст возможность оценить работу корабля в полете прежде чем приступить к пилотируемым миссиям.

Starliner стал флагманским космическим кораблем компании Boeing для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) в рамках программы NASA Commercial Crew. Однако с момента первого испытательного полета в 2019 году завершившегося неудачей из-за программного сбоя, проект столкнулся с рядом трудностей. С тех пор Boeing работает над устранением неисправностей и повышением надежности системы.