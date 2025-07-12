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Фертильность падает: демографы сократили численность население к 2100 году
По последним оценкам ООН, численность населения планеты вырастет до 10,3 миллиарда к середине 2080-х годов, а затем начнёт снижаться. Это на сотни миллионов меньше, чем прогнозировали ранее.
Новый демографический прогноз ООН, опубликованный 11 июля 2024 года, пересмотрел ожидания по глобальному населению: теперь пик оценивается в 10,3 млрд человек в середине 2080-х годов. К 2100 году численность немного снизится до 10,2 млрд. Это на 200 млн меньше, чем в предыдущем прогнозе 2022 года, и на 700 млн меньше, чем прогнозировалось 10 лет назад.
Главный фактор — стремительное падение рождаемости, в том числе из-за запрета на многодетство, например как в Китае. Представитель ООН Ли Цзюньхуа отметил, что в ряде стран уровень фертильности оказался ниже, чем ожидалось, а в регионах с традиционно высокой рождаемостью темпы спада тоже ускоряются.
Как пояснил координатор демографических прогнозов ООН Патрик Герланд, если бы фертильность оставалась стабильной, население могло бы достигнуть 18 миллиардов. Однако именно падение рождаемости оказывает наибольшее влияние на долгосрочные сценарии — гораздо большее, чем изменения в смертности.
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