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Олег Гончар
Олег Гончар
9 июля, 13:18
Рейтинг: +665
Посты: 2026

Вьетнамский фермер спас детей во время наводнения с помощью дрона

В начале июля на вьетнамскую провинцию Зялай обрушился внезапный поток паводковых вод. Местный фермер Тран Ван Нгиа использовал сельскохозяйственный дрон DJI T50, предназначенный для распыления пестицидов, чтобы спасти детей.

Сообщество
# беспилотники
# дроны
# технологии
Сельскохозяйственный дрон DJI T50 переносит ребенка через воды реки Ба / © r/Damnthatsinteresting / reddit
Сельскохозяйственный дрон DJI T50 переносит ребенка через воды реки Ба / © r/Damnthatsinteresting / reddit

Тран Ван Нгиа применил дрон, способный поднимать груз массой до 50 килограммов,  привязал к нему трос и направил беспилотник в сторону детей, оказавшихся на островке суши посреди реки Ба, к которым стремительно подступала вода.

© r/Damnthatsinteresting / reddit

Буквально за 10 минут Нгиа удалось переправить троих детей 10-13 лет на безопасное расстояние. Местные власти единодушно признали изобретательность мужчины и наградили его почетной грамотой. 

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