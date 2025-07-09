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Вьетнамский фермер спас детей во время наводнения с помощью дрона

В начале июля на вьетнамскую провинцию Зялай обрушился внезапный поток паводковых вод. Местный фермер Тран Ван Нгиа использовал сельскохозяйственный дрон DJI T50, предназначенный для распыления пестицидов, чтобы спасти детей.

Сельскохозяйственный дрон DJI T50 переносит ребенка через воды реки Ба / © r/Damnthatsinteresting / reddit

Тран Ван Нгиа применил дрон, способный поднимать груз массой до 50 килограммов, привязал к нему трос и направил беспилотник в сторону детей, оказавшихся на островке суши посреди реки Ба, к которым стремительно подступала вода.

© r/Damnthatsinteresting / reddit

Буквально за 10 минут Нгиа удалось переправить троих детей 10-13 лет на безопасное расстояние. Местные власти единодушно признали изобретательность мужчины и наградили его почетной грамотой.