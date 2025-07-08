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Эксперты уверены, что ИИ уничтожит человечество

Ученый-компьютерщик из Университета Луисвилля (США) Роман Ямпольский в подкасте ток-шоу Джо Рогана сообщил, что многие его коллеги уверены: ИИ приведет к вымиранию человечества.

Роман Ямпольский / © The Joe Rogan Experience

Как сообщило издание Gizmodo, после того, как Роган заявил, что многие из тех, кто руководит и работает в компаниях, занимающихся разработкой и обучением ИИ, считают, что технология «будет в целом позитивной для человечества», легендарный эксперт по безопасности ИИ отреагировал резко отрицательно.

«На самом деле это неправда. Все они заявляют одно и то же: ИИ нас убьет. Существует 20–30 процентов вероятности того, что человечество погибнет», — возразил Ямпольский.

Ученый-компьютерщик объяснил свою позицию тем, что люди не смогут контролировать суперинтеллект бесконечно, так как это невозможно.

Когда Роган предположил, что ИИ скрывает свои способности, Ямпольский с ним согласился и отметил, что продвинутые модели «притворяются глупее», чтобы заставить людей им доверять.