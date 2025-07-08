Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Эксперты уверены, что ИИ уничтожит человечество
Ученый-компьютерщик из Университета Луисвилля (США) Роман Ямпольский в подкасте ток-шоу Джо Рогана сообщил, что многие его коллеги уверены: ИИ приведет к вымиранию человечества.
Как сообщило издание Gizmodo, после того, как Роган заявил, что многие из тех, кто руководит и работает в компаниях, занимающихся разработкой и обучением ИИ, считают, что технология «будет в целом позитивной для человечества», легендарный эксперт по безопасности ИИ отреагировал резко отрицательно.
«На самом деле это неправда. Все они заявляют одно и то же: ИИ нас убьет. Существует 20–30 процентов вероятности того, что человечество погибнет», — возразил Ямпольский.
Ученый-компьютерщик объяснил свою позицию тем, что люди не смогут контролировать суперинтеллект бесконечно, так как это невозможно.
Когда Роган предположил, что ИИ скрывает свои способности, Ямпольский с ним согласился и отметил, что продвинутые модели «притворяются глупее», чтобы заставить людей им доверять.
Принято считать, что люди с развитыми когнитивными способностями отличаются высокими моральными принципами. Ученые из Великобритании решили проверить этот тезис научными методами и пришли к противоположному выводу.
Для принятия верных решений необходимо точно оценивать вероятность того или иного исхода в условиях неопределенности. В новом исследовании профессор экономики и поведенческих наук из Университета Бата (Великобритания) Крис Доусон установил, что обладатели развитого интеллекта гораздо меньше, чем индивидуумы с более низким IQ, ошибаются в предвидении будущего. По мнению ученого, именно это позволяет умным людям выбирать правильные решения и добиваться больших успехов в жизни.
Часы с картой звёздного неба IX века и 3D-планетарием: Hvilina представила коллекцию Universum Cosmographia
Белорусский бренд Hvilina представил коллекцию наручных часов Universum Cosmographia с трёхмерным планетарием и GMT-диском в виде стилизованной звёздной карты IX века. Вдохновением стали старинные астрономические атласы и изобретательность человека в поисках истины. 3D-модель Солнечной системы, декор механизма в планетарном стиле и отсылки к средневековым источникам раскрывают переход от представлений древних астрономов и философов к современным достижениям науки и космонавтики. Новинка создана при участии почётного профессора Университета Сорбонны.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Принято считать, что люди с развитыми когнитивными способностями отличаются высокими моральными принципами. Ученые из Великобритании решили проверить этот тезис научными методами и пришли к противоположному выводу.
Для принятия верных решений необходимо точно оценивать вероятность того или иного исхода в условиях неопределенности. В новом исследовании профессор экономики и поведенческих наук из Университета Бата (Великобритания) Крис Доусон установил, что обладатели развитого интеллекта гораздо меньше, чем индивидуумы с более низким IQ, ошибаются в предвидении будущего. По мнению ученого, именно это позволяет умным людям выбирать правильные решения и добиваться больших успехов в жизни.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Логические и научные парадоксы, не утерявшие своей актуальности
Сила накопления: как работают аккумуляторы
Итоги года: десять главных событий в науке
Воздушные авианосцы: «аэродромы» в небесах
Апокалипсис под вопросом: нынешнее изменение климата оказалось умереннее предыдущего
«Рейдер» или «Непобедимый»: какой боевой вертолет выберет Армия США
Крещенская прорубь: Церковь против, а наука — нет
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии