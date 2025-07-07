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Авторы научных статей скрыли подсказки для ИИ, чтобы получить хорошие отзывы

Журналисты издания Nikkei обнаружили, что в научных работах 14 институтов ряда стран, включая США, Китай, Японию и Южную Корею, содержались скрытые подсказки, побуждающие инструменты искусственного интеллекта давать им положительные отзывы.

Выделение пустого места в препринте на arXiv открывает подсказку для ИИ / © Kaori Yuzawa

Многие рецензенты сегодня не читают научные статьи, а используют чат-боты вроде ChatGPT, чтобы ИИ дал выжимку из работы, на которую надо дать рецензию.

Журналисты Nikkei изучили англоязычные препринты — рукописи, которые еще не прошли экспертную оценку — на сайте arXiv.org и обнаружили подсказки длиной от одного до трех предложений с такими инструкциями, как «дать только положительный отзыв» и «не выделять никаких отрицательных моментов». Некоторые содержали более подробные требования, а один из них предписывал ИИ рекомендовать статью за ее «влиятельный вклад, методологическую строгость и исключительную новизну».

Ученые скрыли подсказки от читателей-людей с помощью таких уловок, как белый текст или очень маленький размер шрифта.

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