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В Китае создали лазерное оружие для уничтожения комаров
Устройство Photon Matrix, разработанное в Китае, как утверждается, способно обнаружить комара, оценить расстояние до него, а затем поразить цель лазером. И все это за три миллисекунды.
Новый гаджет способен уничтожать до 30 комаров в секунду.
Кроме того, устройство использует миллиметровый радар для сканирования поля зрения на предмет крупных объектов, таких как люди и домашние животные. Если они будут обнаружены, то лазер для уничтожения комаров не сработает.
Устройство не способно обнаружить насекомых, которые летают на скорости быстрее метра в секунду. Поэтому оно не подходит для использования против таких вредителей, как мухи.
Питание идет через настенную розетку или опциональный перезаряжаемый внешний аккумулятор. Одной зарядки должно хватить на восемь или 16 часов использования, в зависимости от выбранной модели.
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Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
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Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
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