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В Китае создали лазерное оружие для уничтожения комаров

Устройство Photon Matrix, разработанное в Китае, как утверждается, способно обнаружить комара, оценить расстояние до него, а затем поразить цель лазером. И все это за три миллисекунды.

Устройство Photon Matrix / © Indiegogo

Новый гаджет способен уничтожать до 30 комаров в секунду.

Кроме того, устройство использует миллиметровый радар для сканирования поля зрения на предмет крупных объектов, таких как люди и домашние животные. Если они будут обнаружены, то лазер для уничтожения комаров не сработает.

© Indiegogo

Устройство не способно обнаружить насекомых, которые летают на скорости быстрее метра в секунду. Поэтому оно не подходит для использования против таких вредителей, как мухи.

Питание идет через настенную розетку или опциональный перезаряжаемый внешний аккумулятор. Одной зарядки должно хватить на восемь или 16 часов использования, в зависимости от выбранной модели.