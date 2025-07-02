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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
5 минут назад
Рейтинг: +243
Посты: 749

Беспилотник Akinci впервые запустил крылатую мини-ракету KEMANKEŞ-1

Турецкий беспилотный ударный самолет Akinci успешно выполнил первый пуск крылатой мини-ракеты KEMANKEŞ-1 с поддержкой искусственного интеллекта.

Сообщество
# Bayraktar
# беспилотники
# оружие
# Турция
Турецкий беспилотный ударный самолет Akinci  / © Baykar Technologies
Турецкий беспилотный ударный самолет Akinci  / © Baykar Technologies

Миниатюрная интеллектуальная крылатая ракета KEMANKEŞ-1 работает автономно с помощью системы автопилота на базе искусственного интеллекта и имеет продолжительность полета один час.

© TRT Balkan 

Система оптического наведения с ИИ обеспечивает возможность идентифицировать и поражать цели с высокой точностью даже в сложных условиях. Более того, KEMANKEŞ 1 может работать днем ​​и ночью, а также устойчива к попыткам электронного подавления.

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