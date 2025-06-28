В самой сухой пустыне в мире впервые за десятилетие выпал снег

Чем больше спорят об энергетике будущего, тем очевиднее: атомные электростанции останутся ее частью. Ученые Пермского Политеха рассказали, как устроен этот мощный и сложный механизм, как системы предотвращают катастрофы при остановке реактора, почему таблетка урана-235 заменяет целый баррель нефти, можно ли жить рядом с АЭС, куда исчезают радиоактивные отходы и почему атомная энергия считается «зеленой».