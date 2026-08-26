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В штате Вашингтон обнаружили жука, уничтожившего 100 миллионов ясеней
Угрозу для деревьев представляют не только пожары и ураганы, но и жуки. Один из таких опасных насекомых — ясеневая изумрудная узкотелая златка. Недавно такого жука обнаружили в американском штате Вашингтон.
Ясеневая изумрудная узкотелая златка родом из Восточной Азии. Для США и Европы этот вид считается инвазивным. Особую опасность он представляет для ясеней.
Самки жуков откладывают яйца между трещинами коры деревьев. Вылупляясь, личинки прогрызают кору. Питаясь, они создают длинные змеевидные ходы, повреждающие ткани, через которые деревья переносят воду и питательные вещества. По данным Southern Forest Health, в США жуки уже уничтожили более 100 миллионов деревьев более чем в 30 штатах.
В штате Вашингтон ясеневую изумрудную узкотелую златку заметили случайно. Жук сидел на автомобиле недалеко от американского Ванкувера. Заподозрив в нем опасное насекомое, владельцы автомобиля сообщили о нем местным чиновникам. Позднее Министерство сельского хозяйства США подтвердило, что это действительно ясеневая изумрудная узкотелая златка. Это первый подтвержденный случай, когда этого инвазивного жука встретили в Вашингтоне.
В штате ввели карантин, регулирующий ввоз дров. Опасные насекомые часто встречаются именно в необработанной древесине. При этом чиновники не ожидают, что легко смогут справиться с жуком. Полностью уничтожить ясеневую изумрудную узкотелую златку после ее появления в США так и не получилось. Власти штата теперь рассчитывают хотя бы сдержать ее распространение.
Ясеневую изумрудную узкотелую златку встречали и в России. До Москвы она добралась в 2003 году и нанесла ущерб посадкам. Позднее она распространилась и по другим областям. В 2025 году жука заметили в Беларуси.
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