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Какие страны сильнее всего вложились в госдолг США

Государственный долг Соединенных Штатов продолжает расти, при этом иностранные инвесторы активно инвестируют в американские казначейские облигации. На инфографике показаны крупнейшие иностранные держатели госдолга США.

Какие страны сильнее всего вложились в госдолг США / © Aneesh Anand, Voronoi

18 августа 2026 года валовой государственный долг США превысил отметку в 40 триллионов долларов. Однако американский фондовый рынок продолжает привлекать иностранный капитал. По данным на июнь 2026 года, объем американских казначейских облигаций, которыми владеют иностранные инвесторы, составлял 9,29 триллиона долларов.

Крупнейшим иностранным держателем остается Япония, хотя за последний год она сократила свои вложения на 3,3%. Страна владеет американскими облигациями на 1,12 триллиона долларов.

На втором месте оказалась Великобритания с облигациями на 939,9 миллиарда долларов. За год страна увеличила свои вложения на 9,8%. Также в тройку вошел Китай (633,4 миллиарда долларов), несмотря на сокращение на 13,4%.

Хотя некоторые страны сокращают свои вложения в американский госдолг, общий объем казначейских облигаций, которыми владеют иностранцы, увеличился за год на 2,3%. Таким образом, госдолг США продолжает оставаться привлекательным вложением для инвесторов.