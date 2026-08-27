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Первая китайская орбитальная платформа на базе ракетной ступени завершила испытания

Китайская частная космическая компания Galactic Energy сообщила об успешном завершении двухлетней испытательной миссии на орбите платформы Aishenxing-1 01 — первой в Китае орбитальной платформы длительного пребывания, созданной на базе верхней ступени коммерческой ракеты-носителя.

Художественное изображение платформы Aishenxing-1 01 / © Galactic Energy

Используя разработанную компанией собственную двигательную систему управления ориентацией и движением на орбите, Aishenxing-1 01 выполнила точный маневр схода с орбиты, успешно завершив миссию. Таким образом, китайская компания впервые полностью реализовала технологический цикл, включающий выведение на орбиту и переоборудование ступени, орбитальное маневрирование, проведение испытаний и предоставление услуг на орбите, а также точный сход с орбиты.

Как заявили в Galactic Energy, достижение может способствовать развитию в коммерческой космонавтике недорогих, эффективных и оперативных моделей обслуживания аппаратов непосредственно на орбите. Кроме того, технология позволяет использовать остаточный ресурс верхних ступеней ракет, которые в обычном случае после выведения спутников просто прекращают работу.

Aishenxing-1 представляет собой инновационную платформу для испытаний и оказания различных услуг в космосе. Ее концепт заключается в превращении верхней ступени ракеты — которая обычно завершает свою миссию сразу после отделения спутников — в универсальный орбитальный аппарат, способный длительное время работать в космосе.

Основной технологический подход предусматривает адаптацию верхней ступени ракеты-носителя для продолжительной эксплуатации на орбите, а также модернизацию таких систем, как терморегулирование, электропитание и управление ориентацией.

Платформа была запущена 6 июня 2024 года ракетой-носителем Ceres-1 Y13 и выведена на солнечно-синхронную орбиту высотой 535 километров. После отделения основных спутников верхняя ступень ракеты прошла переоборудование и калибровку систем, а затем совершила маневр на заданную рабочую орбиту высотой 580 километров. С этого момента официально началась ее двухлетняя орбитальная миссия.

В ходе испытаний Aishenxing-1 01 прошла функциональную проверку всех основных систем и длительные испытания на устойчивость к воздействию космической среды.

Платформа также доставляла на орбиту различные коммерческие полезные нагрузки, предназначенные для технологических испытаний. Среди них были электрические двигательные установки. Заказчики получили возможность испытывать свои разработки непосредственно в реальных условиях космоса и собирать данные, необходимые для дальнейшего совершенствования технологий — от проверки новых компонентов до экспериментов с перспективными космическими системами.

В компании подчеркнули, что успешное выполнение всех задач подтвердило техническую реализуемость и инженерную практичность бизнес-модели, основанной на сочетании повторного использования верхних ступеней ракет и предоставления услуг на орбите.

Кроме того, в сентябре 2025 года вторая платформа — Aishenxing-1 02 — была выведена на орбиту в рамках миссии ракеты «Цюэцяосянь». Это позволило компании создать систему из двух орбитальных платформ, способных одновременно предоставлять услуги в космосе.

В Galactic Energy рассчитывают, что в будущем эти платформы смогут обслуживать большее количество миссий и предлагать более широкий спектр коммерческих услуг по совместному выведению полезных нагрузок на орбиту.

Компания также планирует в 2027 году запустить специализированную орбитальную платформу для испытаний вычислительных технологий. Основное внимание будет уделено проверке ключевых технологий космических вычислений, которые должны способствовать развитию таких перспективных направлений, как интеллектуальная обработка данных непосредственно на борту космических аппаратов и вычисления на орбите.