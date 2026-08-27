Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Первая китайская орбитальная платформа на базе ракетной ступени завершила испытания
Китайская частная космическая компания Galactic Energy сообщила об успешном завершении двухлетней испытательной миссии на орбите платформы Aishenxing-1 01 — первой в Китае орбитальной платформы длительного пребывания, созданной на базе верхней ступени коммерческой ракеты-носителя.
Используя разработанную компанией собственную двигательную систему управления ориентацией и движением на орбите, Aishenxing-1 01 выполнила точный маневр схода с орбиты, успешно завершив миссию. Таким образом, китайская компания впервые полностью реализовала технологический цикл, включающий выведение на орбиту и переоборудование ступени, орбитальное маневрирование, проведение испытаний и предоставление услуг на орбите, а также точный сход с орбиты.
Как заявили в Galactic Energy, достижение может способствовать развитию в коммерческой космонавтике недорогих, эффективных и оперативных моделей обслуживания аппаратов непосредственно на орбите. Кроме того, технология позволяет использовать остаточный ресурс верхних ступеней ракет, которые в обычном случае после выведения спутников просто прекращают работу.
Aishenxing-1 представляет собой инновационную платформу для испытаний и оказания различных услуг в космосе. Ее концепт заключается в превращении верхней ступени ракеты — которая обычно завершает свою миссию сразу после отделения спутников — в универсальный орбитальный аппарат, способный длительное время работать в космосе.
Основной технологический подход предусматривает адаптацию верхней ступени ракеты-носителя для продолжительной эксплуатации на орбите, а также модернизацию таких систем, как терморегулирование, электропитание и управление ориентацией.
Платформа была запущена 6 июня 2024 года ракетой-носителем Ceres-1 Y13 и выведена на солнечно-синхронную орбиту высотой 535 километров. После отделения основных спутников верхняя ступень ракеты прошла переоборудование и калибровку систем, а затем совершила маневр на заданную рабочую орбиту высотой 580 километров. С этого момента официально началась ее двухлетняя орбитальная миссия.
В ходе испытаний Aishenxing-1 01 прошла функциональную проверку всех основных систем и длительные испытания на устойчивость к воздействию космической среды.
Платформа также доставляла на орбиту различные коммерческие полезные нагрузки, предназначенные для технологических испытаний. Среди них были электрические двигательные установки. Заказчики получили возможность испытывать свои разработки непосредственно в реальных условиях космоса и собирать данные, необходимые для дальнейшего совершенствования технологий — от проверки новых компонентов до экспериментов с перспективными космическими системами.
В компании подчеркнули, что успешное выполнение всех задач подтвердило техническую реализуемость и инженерную практичность бизнес-модели, основанной на сочетании повторного использования верхних ступеней ракет и предоставления услуг на орбите.
Кроме того, в сентябре 2025 года вторая платформа — Aishenxing-1 02 — была выведена на орбиту в рамках миссии ракеты «Цюэцяосянь». Это позволило компании создать систему из двух орбитальных платформ, способных одновременно предоставлять услуги в космосе.
В Galactic Energy рассчитывают, что в будущем эти платформы смогут обслуживать большее количество миссий и предлагать более широкий спектр коммерческих услуг по совместному выведению полезных нагрузок на орбиту.
Компания также планирует в 2027 году запустить специализированную орбитальную платформу для испытаний вычислительных технологий. Основное внимание будет уделено проверке ключевых технологий космических вычислений, которые должны способствовать развитию таких перспективных направлений, как интеллектуальная обработка данных непосредственно на борту космических аппаратов и вычисления на орбите.
Ребенок легче взрослого, быстрее осваивается в новой обстановке и обладает пластичной нервной системой — значит, невесомость он перенесет проще. Это рассуждение звучит убедительно ровно до тех пор, пока ребенка считают уменьшенной копией взрослого. На самом деле его скелет еще набирает прочность, мышцы учатся работать вместе с нервной системой, вестибулярный аппарат настраивает ощущение положения тела, а органы и ткани проходят этапы, которые нельзя повторить после завершения роста. Если в этот период убрать постоянную нагрузку земного притяжения, организм будет не только приспосабливаться к новой среде: он станет формироваться внутри нее. Каким получится результат, медицина сегодня не знает: длительных орбитальных исследований с участием несовершеннолетних не проводилось.
Ни один регион на Земле не обладает стопроцентной устойчивостью ко всем возможным глобальным катастрофическим рискам. Тем не менее существует место, имеющее максимальный запас прочности в такой ситуации, — и это Австралия.
Иногда лучшая помощь природе — просто оставить ее в покое и не мешать. Британские экологи доказали, что заброшенная фермерская пашня способна без миллионных затрат и покупных семян превратиться в роскошный цветущий луг. Для этого потребовалось лишь 11 лет времени и обычный ежегодный покос травы.
Биологи провели молекулярный анализ тканей человеческого мозга и выяснили, что при тяжелой депрессии останавливается процесс образования новых нейронов. Открытие показало, что природа заболевания кроется не только в химическом дисбалансе нейромедиаторов, но и в физическом нарушении клеточного обновления гиппокампа.
Ребенок легче взрослого, быстрее осваивается в новой обстановке и обладает пластичной нервной системой — значит, невесомость он перенесет проще. Это рассуждение звучит убедительно ровно до тех пор, пока ребенка считают уменьшенной копией взрослого. На самом деле его скелет еще набирает прочность, мышцы учатся работать вместе с нервной системой, вестибулярный аппарат настраивает ощущение положения тела, а органы и ткани проходят этапы, которые нельзя повторить после завершения роста. Если в этот период убрать постоянную нагрузку земного притяжения, организм будет не только приспосабливаться к новой среде: он станет формироваться внутри нее. Каким получится результат, медицина сегодня не знает: длительных орбитальных исследований с участием несовершеннолетних не проводилось.
Иногда лучшая помощь природе — просто оставить ее в покое и не мешать. Британские экологи доказали, что заброшенная фермерская пашня способна без миллионных затрат и покупных семян превратиться в роскошный цветущий луг. Для этого потребовалось лишь 11 лет времени и обычный ежегодный покос травы.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
23 Июня, 2022
Пластик, освободитель наш и могильщик
8 Июля, 2014
5 простых способов продлить себе жизнь
20 Сентября, 2020
Мобильный атом: от Чукотки до тропических островов?
23 Января, 2014
Ужасная десятка: страшные инструменты прошлого
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии