Хотите получать важные новости науки?
Подписаться
  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
2 минуты назад
Рейтинг: +1031
Посты: 2259

«Ростех» передал Минобороны мини-ракеты для борьбы с БПЛА 

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») сообщил о начале поставок новейших зенитных малогабаритных управляемых ракет ближнего перехвата для зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь». Мини-ракеты предназначены для борьбы с широким спектром целей, в том числе с беспилотными летательным аппаратами. 

Сообщество
# оружие
# Ростех
# технологии
Ракеты / © «Высокоточные комплексы» / «Ростех»
Ракеты / © «Высокоточные комплексы» / «Ростех»

Контейнер с четырьмя ракетами ближнего перехвата устанавливается в стандартное посадочное место обычной ракеты ЗРПК «Панцирь». Перезарядка заранее подготовленными контейнерами занимает не более пары минут.

По словам индустриального директора кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхана Оздоева, новые мини-ракеты позволяют увеличить боекомплект «Панциря» до 48 боеприпасов. В результате комплекс может перехватывать большее число воздушных целей, а противнику станет гораздо сложнее «разрядить» боезапас комплекса, пытаясь прорвать рубеж противовоздушной обороны.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Кинолекторий
25 Июн
Бесплатно
«Космическое содружество» и «Снова к Венере»
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
25 Июн
600
Королевства франков в 561-639 гг. Европа под властью Меровингов
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
25 Июн
Бесплатно
Мертвые души. Вечно живые
ВДНХ
Москва
Лекция
25 Июн
Бесплатно
Медицина: в чем (не) ошиблись фантасты
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
25 Июн
500
Голоса глубины: океаническая Одиссея и тайны китов
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
26 Июн
Бесплатно
Дикие соседи
Московский зоопарк
Москва
Лекция
26 Июн
Бесплатно
Страшно, больно, непонятно: угадай медицинский раритет
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
26 Июн
Бесплатно
Все о батарейках
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
26 Июн
1200
Откуда взялись птицы
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 17:59
Татьяна

Генетики показали, что произошло с населением при резкой смене культур в Европе в раннем медном веке

Ученые продолжают исследовать генетическую историю народов Европы. Один из важнейших регионов — Среднедунайская, или Паннонская, равнина. Сейчас это территория, главным образом, Венгрии, Румынии. В конце неолита здесь произошли радикальные изменения археологических культур. Что стало причиной? Миграции, экономика, а может быть, климатические катаклизмы? Авторы новой работы дали ответ, изучив кровные связи жителей.

Археология
# Венгрия
# древняя днк
# медный век
# неолит
# Паннония
Позавчера, 13:37
ФизТех

Ученые узнали, дойдут ли воды реки Лена до Северного полюса

Исследователи из МФТИ и ИО РАН изучили, как распространяется плюм реки Лены — огромный по площади слой опресненной воды в Восточной Арктике. Оказалось, что из-за быстрого таяния льдов и усиления ветра поверхностное опреснение значительно увеличилось. В последние годы плюм доходит до акваторий, ранее не подверженных влиянию речного стока. На севере опреснение регистрируется всего в 1300 километрах от полюса. На востоке оно стало достигать Чукотского моря, что может негативно повлиять на его высокую биологическую продуктивность.

ФизТех
# вода
# глобальное изменение климата
# река Лена
# Северный полюс
Позавчера, 10:50
ТюмГУ

Археологи воссоздали среду обитания людей средневековья Западной Сибири

Ученые ТюмГУ и Тюменского научного центра СО РАН реконструировали природное окружение и сельскохозяйственную деятельность средневековых обитателей Усть-Терсюкского городища. Анализ обнаруженных образцов показал угольные остатки раннего (бакальского) периода — деревья: лиственницу, березу и сосну.

ТюмГУ
# деревья
# Западная Сибирь
# сельское хозяйство
# Сибирь
# средневековье
20 июня
Александр Березин

Ученые предложили посадить лес размером с Северную Америку, чтобы не перегреть планету

Выбросы углекислого газа, которые возникнут при сжигании доказанных запасов ископаемого топлива всего 200 компаний, будут настолько велики, что для их компенсации нужны новые леса в десятки миллионов квадратных километров. По крайней мере, так считают авторы новой научной работы. Однако исследование их предшественников ставит эти выводы под серьезное сомнение.

Климат
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное потепление
# климат
Вчера, 17:59
Татьяна

Генетики показали, что произошло с населением при резкой смене культур в Европе в раннем медном веке

Ученые продолжают исследовать генетическую историю народов Европы. Один из важнейших регионов — Среднедунайская, или Паннонская, равнина. Сейчас это территория, главным образом, Венгрии, Румынии. В конце неолита здесь произошли радикальные изменения археологических культур. Что стало причиной? Миграции, экономика, а может быть, климатические катаклизмы? Авторы новой работы дали ответ, изучив кровные связи жителей.

Археология
# Венгрия
# древняя днк
# медный век
# неолит
# Паннония
Позавчера, 11:25
Александр Березин

Переработанный пластик оказался вреден для здоровья

Нарастающий в последние десятки лет пластиковый кризис многие годы пытались решить наращиванием вторичной переработки пластика. Ученые выяснили, что такие переработанные полимеры негативно повлияли на развитие подопытных животных.

Химия
# вторичная переработка
# пластик
# пластификаторы
17 июня
Адель Романенкова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
5 июня
Александр Березин

Нашествие миллиона антилоп на Россию заставило фермеров просить об отстреле с вертолетов

Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.

Биология
# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
19 июня
ЮФУ

Ученые выяснили, почему ИИ не победит в «Что? Где? Когда?» среднестатистического россиянина

В ЮФУ придумали новый остроумный способ тестировать ИИ на способность работать в реальных ситуациях использования русского языка. Исследователи искусственного интеллекта из МИИ ИМ ЮФУ предлагают использовать интеллектуальные языковые игры, как пример — заставлять ИИ отвечать на вопросы из архива телевикторины «Что? Где? Когда?» и «Своей игры». Инициативу прокомментировал опытный игрок.

ЮФУ
# ChatGPT
# игра
# интеллект
# искусственный интеллект
# россияне
# языковые модели
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые создали бактерию, которая перерабатывает пластик в парацетамол

    20 минут назад

  2. Наблюдения за детьми и шимпанзе показали сходное происхождение их любопытства

    2 часа назад

  3. Генетики показали, что произошло с населением при резкой смене культур в Европе в раннем медном веке

    Вчера, 17:59

  4. Частные российские вузы занимались научной работой меньше, чем государственные

    Вчера, 16:10
Выбор редакции

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Позавчера, 12:06

Последние комментарии

Mr. DanDyy
15 секунд назад
Стоимость полёта +100500тысяч Главное чтоб ожидания не было, а то каждая минута +1000 🤣

В «Яндекс Go» теперь можно заказать вертолет

Ruben Melkonian
41 секунда назад
Алексей, к что вы знаете про переработку использованных батарей?

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Boris Gutul
2 минуты назад
Игорь, малая осведомлённость ответственность не снимает... Такие двигателя ещё водородными называют... Читай прежде чем что-то тяпать...

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Александр
2 минуты назад
Waldemar, полностью согласен. Причин не переходить на электрички масса. Разумных причин

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Яша Кузан
4 минуты назад
Рамазан, а вы смешной. Более 1 мил.тонн батареек ТОЛЬКО с электрокаров. Утилизация УЖЕ 30 ЛЕТ серьезная проблема. И придумать вообще ничего не могут.

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Яша Кузан
8 минут назад
Роман, во первых, современные двигатели на столько чистые, что хоть из выхлопной трубы можно вдыхать воздух. Да, не все современные ещё двигатели,

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Boris Gutul
10 минут назад
Рамазан, вы явно не представляете себе сколько литиевых батарей выбрасывается в мусор и на сколько они пожароопасны... Велосипеды, скутеры, и вся

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Сергей
19 минут назад
M, Конечно ,он еб... ся. 😁

SpaceX отправила останки людей в космос 

Alex Flex
26 минут назад
Abu, слышь, животное, это ты Иранцев в террористов определил!? А, до этого, что было в пробирке у ручной макаки Пауэла!? Из-за чего напали на Ирак!?

Пилот бомбардировщика рассказал, как летчики справляются с изнурительными 30-часовыми перелетами

Владимир Никитенко
27 минут назад
M, долбанулись те кто космос превращает в кладбище. С жиру взбесилась.

SpaceX отправила останки людей в космос 

Сергей
27 минут назад
Waldemar, Почему "даже Китай"? Просто Китай. Уже впору писать "даже Германия".

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Ni Po
32 минуты назад
Очень похоже на стандартную практику "исследований" спонсируемых заинтересованными компаниями. Как только исследование показывает

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Мара Муташ
47 минут назад
Стасюк, 11000 км это от базы вылета до точки х, 37 часов это туда и обратно, в током случае 594,6 км это учитывая до заправки боле похоже на реальность

Пилот бомбардировщика рассказал, как летчики справляются с изнурительными 30-часовыми перелетами

Павел
48 минут назад
Электромобили вообще не "более экологичны" чем традиционный ДВС. Срок службы ДВС намного больше, чем срок службы любого электромобиля, кузов

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Elbryus Abakarov
51 минута назад
Хеликоптер )) ну спс

В «Яндекс Go» теперь можно заказать вертолет

Abu Sayaf
54 минуты назад
Он нелюдей летит убивать,а муслимских террористов.

Пилот бомбардировщика рассказал, как летчики справляются с изнурительными 30-часовыми перелетами

Рауф Кузиахмедов
59 минут назад
Стасюк, расстояние 11 000 км- это в один конец, 37 часов- длительность перелёта в оба конца.

Пилот бомбардировщика рассказал, как летчики справляются с изнурительными 30-часовыми перелетами

Игорь Алферов
1 час назад
Рамазан, все правда. Только вот это не значит что надо всем отказаться от ДВС и как то их ущемлять. А ещё хотелось бы чтобы ощущение овладения не

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Игорь Алферов
1 час назад
Micle, какой интересный бот

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Игорь Алферов
1 час назад
Все гораздо проще конспирологических теорий. В Швейцарии уже давно обсуждают вопрос энергетической безопасности и пришли к выводу, что не смогут

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно