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Опубликованы одни из самых качественных снимков китайских истребителей J-35A
Новые высококачественные изображения палубных истребителей J-35A, появившиеся в социальных сетях, дали аналитикам возможность рассмотреть китайские самолеты пятого поколения.
По мнению журналистов издания The War Zone, новые снимки стали работой официальных фотографов, а не любителей.
На одном из фото можно увидеть сразу два истребителя пятого поколения. Тот, что имеет бортовой номер 3501, скорее всего, прототип: на это указывает трубка Пито (часть прибора для измерения полного напора суспензии или газа), которая используется для сбора данных.
Второй самолет с номером 3506 — уже серийная модель. На обоих истребителях установлены линзы Люнеберга (радиолокационный отражатель), которые должны скрывать стелс-характеристики самолета от потенциальных средств разведки.
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