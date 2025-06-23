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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Андрей Привалов
Андрей Привалов
14 минут назад
Рейтинг: 0
Посты: 37

Опубликованы одни из самых качественных снимков китайских истребителей J-35A

Новые высококачественные изображения палубных истребителей J-35A, появившиеся в социальных сетях, дали аналитикам возможность рассмотреть китайские самолеты пятого поколения.

Сообщество
# авиация
# Китай
# оружие
Китайские истребители J-35A / © Weibo
Китайские истребители J-35A / © Weibo

По мнению журналистов издания The War Zone, новые снимки стали работой официальных фотографов, а не любителей.

Истребитель J-35A / © Weibo
Истребитель J-35A / © Weibo

На одном из фото можно увидеть сразу два истребителя пятого поколения. Тот, что имеет бортовой номер 3501, скорее всего, прототип: на это указывает трубка Пито (часть прибора для измерения полного напора суспензии или газа), которая используется для сбора данных.

Истребитель J-35A / © Weibo
Истребитель J-35A / © Weibo

Второй самолет с номером 3506 — уже серийная модель. На обоих истребителях установлены линзы Люнеберга (радиолокационный отражатель), которые должны скрывать стелс-характеристики самолета от потенциальных средств разведки.

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ЮФУ
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+ + + + + | + + + + +
4 минуты назад
Какой бред эта дискуссия - как будто я могу проехаться в такси от Москвы до Киева - хыхыхы - пока биполярность запад восток не исчезнет - не будет

Tesla запустила услугу роботакси в Техасе

Саида Амировна
4 минуты назад
Отличная статья, Николай, спасибо. И за надежду хоть в этом "орбитальное базирование боеголовок на сегодня скорее мифическое" - успокаивает)

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

+ + + + + | + + + + +
25 минут назад
Владимир, а Вы вот такое видели - оно ездиет по дорогам и в такси тесла лидаров не наблюдается - вряд ли в Европе подобное разрешат.

Tesla запустила услугу роботакси в Техасе

Иван Колупаев
34 минуты назад
Александр, ролик в интернете это "личный опыт" который не дает общей картины так ведь? 😁 Впрочем всегда можно нарыть ролики о том как человек

Tesla запустила услугу роботакси в Техасе

+ + + + + | + + + + +
38 минут назад
Проблема в том, что системы ИИ не детерминистичны - такого понятия как "отклонение" в них нет и это всего лишь техническая необходимость

Нейросети в ходе тестов осознали, что их проверяют и вели себя «примерно»

+ + + + + | + + + + +
47 минут назад
https://naked-science.ru/community/1081945 Вождение автомобиля чревато расизмом - желанием гнать(определение на Википедии ограниченное), отсюда появляются неврозы

Tesla запустила услугу роботакси в Техасе

Стасюк V
1 час назад
Меня родили поздно (36+). И здоровье у меня (особенно психическое) - не очень. Иммунитет слабый, аутизм.

Ученые раскрыли последствия поздней беременности для здоровья ребенка

Владимир Перминов
1 час назад
Мне кажется, что если и произойдёт переход на беспилотный транспорт, то с полным отказом от пилотируемых аппаратов и очень нескоро

Tesla запустила услугу роботакси в Техасе

Gregory Saenko
2 часа назад
Спасибо за показ зоны в Тихом океане, которую никто бомбить не будет. Значит, переезжаем туда. :)

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Стасюк V
3 часа назад
Александр, у меня раньше был автомобиль. осознанно отказался от использования. оказалось можно прекрасно обойтись без него. качество жизни

Tesla запустила услугу роботакси в Техасе

Илья Кучеров
3 часа назад
Александр, я рад тому ,что вы оптимист .Если через 10 лет кто то еще будет лететь хоть куда то, то у нас не все так плохо, а вот если нет....

Планируемые SpaceX тысячи ракетных пусков в год истощат озоновый слой

Александр Березин
3 часа назад
Стасюк, так вы никогда не водили машину, или никогда не видели такие ролики? Помогите определиться.

Tesla запустила услугу роботакси в Техасе

Александр Березин
3 часа назад
Иван, как известно, Тесла не публикует статистику по числу аварий в ситуации, когда нейросеть отказалась от управления автомобилем. Наверное, она

Tesla запустила услугу роботакси в Техасе

Александр Березин
3 часа назад
Sergey6264, так же, как с тем, что вы не осмелитесь через три года вернуться к этому вашему комментарию. Не говоря уже о том, чтобы сделать это через

Планируемые SpaceX тысячи ракетных пусков в год истощат озоновый слой

Александр Березин
3 часа назад
Стасюк, жаль, что ученые не знают -- и сделали их еще в прошлом веке.

Ученые предложили посадить лес размером с Северную Америку, чтобы не перегреть планету

Sergey6264
3 часа назад
Александр, Березин, а как быть с уже сохраненными каментами? :-)))))))) https://www.forbes.ru/news/321827-ilon-maks-poobeshchal-otpravit-pervogo-cheloveka-na-mars-v-2024-godu?ysclid=mc8vf9fi8u204673042

Планируемые SpaceX тысячи ракетных пусков в год истощат озоновый слой

Стасюк V
4 часа назад
Александр, наши знания об устройстве планетарной экосистемы находятся в зачаточном состоянии, на основе них опрометчиво делать такие однозначные

Ученые предложили посадить лес размером с Северную Америку, чтобы не перегреть планету

Стасюк V
4 часа назад
Александр, в то время как у людей падает объём мозга, особенно доли ответственные за распознование образов, нейросети стремительно развиваются.

Tesla запустила услугу роботакси в Техасе

Иван Колупаев
4 часа назад
Александр, статистика есть по частоте аварий или только ролики в интернетах?

Tesla запустила услугу роботакси в Техасе

Serjo Djachkowski
4 часа назад
Ещё свойства меняются, необходимо точно разделять пластики, ПЭТФ к ПЭТФу, полипропилен к полипропилену и т. да. В процессе экструзии идёт

Переработанный пластик оказался вреден для здоровья

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