Хотите получать важные новости науки?
Подписаться
  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
37 минут назад
Рейтинг: +636
Посты: 1595

Инфографика: страны с самой высокой долей международных мигрантов

Число международных мигрантов (иммигрантов) во всем мире в 2024 году достигло 304 миллионов человек. Этот показатель удвоился с 1990 года.

Сообщество
# инфографика
# статистика
Инфографика: страны с самой высокой долей международных мигрантов / © visualcapitalist
Инфографика: страны с самой высокой долей международных мигрантов / © visualcapitalist

На карте, представленной выше, показаны 20 стран с самой высокой долей международных мигрантов по состоянию на 2024 год и на основе данных Организации Объединенных Наций. 

Международный мигрант — человек, переехавший из одной страны в другую добровольно или недобровольно. Это общий термин, охватывающий экономических мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежища, которые перемещаются по разным причинам.

В 2024 году в Катаре зарегистрировали самую высокую долю международных мигрантов. Они составляли более трех четвертей (76,7%) населения страны.

Несколько государств Персидского залива, такие как Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт, заняли первые места в списке, поскольку их экономики в значительной степени зависят от иностранной рабочей силы, которую составляют мигранты.

По общей численности населения в 2024 году в США зафиксировали самое большое число международных мигрантов — 52,4 миллиона человек, 15,2% населения этой страны.

В 2024-м Европа приняла больше международных мигрантов, чем любой другой регион: 94 миллиона человек. За ней следует Северная Америка, куда входят США, Бермудские острова, Канада, Гренландия, а также Сен-Пьер и Микелон, — 61 миллион человек.

В России количество международных мигрантов составило 5,3% от общей численности населения.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Июн
Бесплатно
Дневники природы: тайны палеоэкологии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Июн
Бесплатно
Как технологии изменили нашу повседневность
ВДНХ
Москва
Лекция
24 Июн
Бесплатно
Память и скорбь: спустя 80 лет после войны
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
24 Июн
700
Суицидология: история науки, пути предотвращения и меры профилактики
Зануда
Санкт-Петербург
Кинолекторий
25 Июн
Бесплатно
«Космическое содружество» и «Снова к Венере»
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
25 Июн
600
Королевства франков в 561-639 гг. Европа под властью Меровингов
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
25 Июн
Бесплатно
Мертвые души. Вечно живые
ВДНХ
Москва
Лекция
25 Июн
Бесплатно
Медицина: в чем (не) ошиблись фантасты
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
26 Июн
Бесплатно
Страшно, больно, непонятно: угадай медицинский раритет
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 10:57
Александр Березин

Ученые предложили посадить лес размером с Северную Америку, чтобы не перегреть планету

Выбросы углекислого газа, которые возникнут при сжигании доказанных запасов ископаемого топлива всего 200 компаний, будут настолько велики, что для их компенсации нужны новые леса в десятки миллионов квадратных километров. По крайней мере, так считают авторы новой научной работы. Однако исследование их предшественников ставит эти выводы под серьезное сомнение.

Климат
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное потепление
# климат
Вчера, 21:06
Михаил Орлов

«Отвратительная тайна эволюции»: что стало известно о самом древнем цветке

Цветковые, или покрытосеменные, растения окружают нас со всех сторон. Мы видим их на газонах, клумбах, в горшках на окне, каждый день едим и носим в виде одежды. Все остальные отделы растений теряются на этом фоне. Более того, приматы (стало быть и люди) просто не могли бы возникнуть, не случись «цветковая революция» — появление этих чрезвычайно успешных растений. Однако как, когда и где распустился первый на Земле цветок? Тайна не дает покоя биологам со времен Дарвина. Naked Science разбирается с новыми находками, которые делают ответ на «проклятый вопрос» палеонтологии близким как никогда.

Палеонтология
# ботаника
# мезозой
# палеоботаника
# растения
# цветковые
Выбор редакции
Позавчера, 10:47
НовГУ

Виртуальное приложение поможет оказать первую помощь пострадавшим

В НовГУ разработали VR-приложение для оказания первой медицинской помощи. С его помощью научиться оказывать действия по спасению пострадавших смогут не только будущие врачи, но и обычные люди — взрослые и дети.

НовГУ
# помощь
# приложение
# рана
# сердечный приступ
# скорая помощь
17 июня
НИУ ВШЭ

Ученые выяснили, как воспринимают мир люди с биполярным расстройством

Международная команда исследователей с участием ученых из НИУ ВШЭ экспериментально показала, что люди, страдающие биполярным расстройством, считают мир более нестабильным, чем он есть на самом деле, и из-за этого чаще принимают нерациональные решения. Ученые предполагают, что полученные результаты позволят в будущем разработать более точные методы диагностики и терапии биполярного аффективного расстройства.

НИУ ВШЭ
# активность мозга
# биполярное расстройство
# депрессия
17 июня
ПНИПУ

Листья лопуха помогли справиться с диабетом и золотистым стафилококком

Создание природных лекарственных средств — важное направление в современной науке, поскольку такие препараты имеют меньше побочных эффектов и могут стать дополнением или даже альтернативой для синтетических антибиотиков, которые теряют эффективность из-за того, что бактерии постепенно развивают к ним устойчивость. В современной науке внимание обычно уделяется корням лопуха, тогда как его листья остаются менее изученными. Ученые Пермского Политеха исследовали биологическую активность настоя из листьев лопуха и выяснили, что он обладает антибактериальными свойствами, а также снижает уровень глюкозы в крови. Эти открытия могут стать основой для создания новых природных лекарственных средств.

ПНИПУ
# диабет
# листья
# стафиллококк
# ферментация
17 июня
Сеченовский Университет

Российские ученые предложили новый способ восстановления десен с помощью генной терапии

Ученые из Сеченовского Университета совместно с коллегами из других научно-исследовательских центров разработали новый подход к восстановлению десны, объединив тканеинженерные технологии и генную терапию. Они использовали коллагеновую матрицу и плазмиду pCMV-VEGF165, стимулирующую рост сосудов. Такая комбинация обеспечила в экспериментах на животных выраженное утолщение слизистой и активное формирование сосудистой сети. Новый подход к увеличению объема мягких тканей ученые планируют использовать при воссоздании тканей пародонтального комплекса в рамках мегапроекта «Орган-на-заказ».

Сеченовский Университет
# генная инженерия
# десны
# хирурги
17 июня
Адель Романенкова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
5 июня
Александр Березин

Нашествие миллиона антилоп на Россию заставило фермеров просить об отстреле с вертолетов

Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.

Биология
# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
19 июня
ЮФУ

Ученые выяснили, почему ИИ не победит в «Что? Где? Когда?» среднестатистического россиянина

В ЮФУ придумали новый остроумный способ тестировать ИИ на способность работать в реальных ситуациях использования русского языка. Исследователи искусственного интеллекта из МИИ ИМ ЮФУ предлагают использовать интеллектуальные языковые игры, как пример — заставлять ИИ отвечать на вопросы из архива телевикторины «Что? Где? Когда?» и «Своей игры». Инициативу прокомментировал опытный игрок.

ЮФУ
# ChatGPT
# игра
# интеллект
# искусственный интеллект
# россияне
# языковые модели
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Планируемые SpaceX тысячи ракетных пусков в год истощат озоновый слой

    6 часов назад

  2. «Отвратительная тайна эволюции»: что стало известно о самом древнем цветке

    Вчера, 21:06

  3. Запах ушной серы помог диагностировать болезнь Паркинсона

    Вчера, 11:00

  4. Использование нейросетей снизило активность человеческого мозга

    Вчера, 10:27
Выбор редакции

«Отвратительная тайна эволюции»: что стало известно о самом древнем цветке

Вчера, 21:06

Последние комментарии

Александр Березин
6 минут назад
Стасюк, разумеется люди. Правда, подходит ли слово "виноваты" -- неясно. Из-за него биомасса на планете рекордная, как и площадь листьев.

Ученые предложили посадить лес размером с Северную Америку, чтобы не перегреть планету

Иван Колупаев
31 минута назад
Sergey6264, испытания Старшипа не окончены и никто не станет запускать на нем людей пока не выявят все косяки и не доведут конструкцию до ума. Так что

Планируемые SpaceX тысячи ракетных пусков в год истощат озоновый слой

Roman Frolov
1 час назад
Насколько я понимаю, не бывает галактик без сверхмассивной черной дыры в центре. Именно такие дыры становятся "центрами кристаллизации галактик".

Астрономы впервые нашли галактику из темной материи по шаровым скоплениям

Roman Frolov
1 час назад
"погруженных в огромное облако очень разреженного газа с температурой от 50 до 100 миллионов градусов Цельсия." Это вообще как? Очень разреженный

Астрономы впервые нашли галактику из темной материи по шаровым скоплениям

YanFol
1 час назад
Sergey6264, Мой выбор Falcon 9, зачем мне старый Союз?

Планируемые SpaceX тысячи ракетных пусков в год истощат озоновый слой

Александр Березин
1 час назад
Sergey6264, очень рекомендую вам вернуться к этому вашему комментарию через три года. А потом -- через 10 лет. Будет познавательно, гарантирую.

Планируемые SpaceX тысячи ракетных пусков в год истощат озоновый слой

Питон Удав
1 час назад
Vladimir, вы либо троллингом занимаетесь, либо читать не умеете. "Далее, полное отсутствие известных окаменелостей в породах конца докембрия — прямо

«Отвратительная тайна эволюции»: что стало известно о самом древнем цветке

Александр Березин
1 час назад
Дмитрий, "Не будет никаких тысяч запусков в год. Сейчас несколько сотен, большинство из них со старлинками. Но через несколько лет группировка

Планируемые SpaceX тысячи ракетных пусков в год истощат озоновый слой

Sergey6264
2 часа назад
Иван, давай представим завтра тебе лететь в космос и на выбор дают ракету - Союз или Старшип. Каков будет твой выбор? Ааа, вот видишь, твоя жизнь одна

Планируемые SpaceX тысячи ракетных пусков в год истощат озоновый слой

Иван Колупаев
2 часа назад
Sergey6264, это так - Маск торопится и вместо того чтобы десятки лет пилить бюджет, а по факту так ничего и не сделать, или построить морально устаревшую

Планируемые SpaceX тысячи ракетных пусков в год истощат озоновый слой

Sergey6264
2 часа назад
:-) там это, как ее, очередной старшип взорвался, разворотил всю стартовую площадку. У старшипа 10 аварий из 10 запусков, вероятность неудачи 100%!!!

Планируемые SpaceX тысячи ракетных пусков в год истощат озоновый слой

Иван Колупаев
2 часа назад
Dmitriy, тогда это первый случай когда нейросетке дали литературную премию ) Да не, тут не так давно даже было видео когда Березин на пару с Цыгикало

Использование нейросетей снизило активность человеческого мозга

Dmitriy Dorian
3 часа назад
Иван, возможно, что Березин сам — всего лишь нейросеть :))

Использование нейросетей снизило активность человеческого мозга

Иван Колупаев
3 часа назад
Стасюк, и вас расстраивает факт что в Питере цикорий никогда не рос, а теперь растет? 😁 Впрочем если бы вы маленько напряглись то могли бы узнать

Ученые предложили посадить лес размером с Северную Америку, чтобы не перегреть планету

Стасюк V
5 часов назад
Гена, религия это как раз наоборот. когда человек не верит своим глазам. а ведь то что климат меняется - это факт: посмотрите фото ледников, к примеру.

Ученые предложили посадить лес размером с Северную Америку, чтобы не перегреть планету

Стасюк V
5 часов назад
Александр, спасибо за ссылочку! добавил в закладки. Получается что в глобальном потеплении всё-таки виноваты люди? производители бензина

Ученые предложили посадить лес размером с Северную Америку, чтобы не перегреть планету

Дмитрий Филимонов
5 часов назад
Не будет никаких тысяч запусков в год. Сейчас несколько сотен, большинство из них со старлинками. Но через несколько лет группировка будет

Планируемые SpaceX тысячи ракетных пусков в год истощат озоновый слой

Sam Dowson
6 часов назад
Vladimir, ну вообще-то давно уж как не Дарвин "правит" эволюцией, а Синтетическая теория.

«Отвратительная тайна эволюции»: что стало известно о самом древнем цветке

Александр Березин
6 часов назад
Стасюк, к сожалению, это невозможно, поскольку вулканы добавляют так мало, что на фоне антропогенных выбросов их цифры не удалось бы заметить

Ученые предложили посадить лес размером с Северную Америку, чтобы не перегреть планету

Rinat Bagoutdinov
6 часов назад
который представляет собой врата горнолыжный курорт в сердце пустыни «Тройена» — врата? Это что, автозамену не заметили или согласование падений

Саудовская Аравия показала, как построит многофункциональный комплекс в сердце пустыни

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно