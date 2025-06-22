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Инфографика: страны с самой высокой долей международных мигрантов

Число международных мигрантов (иммигрантов) во всем мире в 2024 году достигло 304 миллионов человек. Этот показатель удвоился с 1990 года.

Инфографика: страны с самой высокой долей международных мигрантов / © visualcapitalist

На карте, представленной выше, показаны 20 стран с самой высокой долей международных мигрантов по состоянию на 2024 год и на основе данных Организации Объединенных Наций.

Международный мигрант — человек, переехавший из одной страны в другую добровольно или недобровольно. Это общий термин, охватывающий экономических мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежища, которые перемещаются по разным причинам.

В 2024 году в Катаре зарегистрировали самую высокую долю международных мигрантов. Они составляли более трех четвертей (76,7%) населения страны.

Несколько государств Персидского залива, такие как Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт, заняли первые места в списке, поскольку их экономики в значительной степени зависят от иностранной рабочей силы, которую составляют мигранты.

По общей численности населения в 2024 году в США зафиксировали самое большое число международных мигрантов — 52,4 миллиона человек, 15,2% населения этой страны.

В 2024-м Европа приняла больше международных мигрантов, чем любой другой регион: 94 миллиона человек. За ней следует Северная Америка, куда входят США, Бермудские острова, Канада, Гренландия, а также Сен-Пьер и Микелон, — 61 миллион человек.

В России количество международных мигрантов составило 5,3% от общей численности населения.