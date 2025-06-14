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Toyota запустит первый в мире город роботов

Проект первого умного города Woven City, анонсированный на выставке CES 2020, запустят осенью 2025 года. Он знаменует собой важную веху в трансформации автомобильного бренда Toyota из производителя автомобилей в технологическую компанию.

Рендер проекта Woven City / © Toyota

Экспериментальный город занимает бывшую территорию завода Хигаси-Фудзи в префектуре Сидзуока, примерно в 140 километрах к юго-западу от Токио.

Участок площадью 175 акров призван стать реальным испытательным полигоном для будущей мобильности, интеллектуальной инфраструктуры и устойчивого образа жизни.

Компания Toyota называет Woven City первым в мире «городом роботов». Первоначально в нем будут проживать 100 человек, в основном инженеры и сотрудники Toyota, а также их семьи.

Ожидается, что на первом этапе эта цифра вырастет до 360, а долгосрочная цель — 2000 человек.

Система управления энергопотреблением / © Toyota

Дома, построенные преимущественно из дерева, оснащены солнечными батареями на крыше, а квартиры спроектированы так, чтобы жильцы имели доступ к озелененным террасам. Умные дома будут включать робототехнику и искусственный интеллект для мониторинга здоровья, управления энергоресурсами и оптимизации повседневной жизни.

Вход в квартиру с помощью системы распознавания лица / © Toyota

Жители будут тестировать автомобили и продукцию таких компаний, как Toyota и ее бренд Woven by Toyota (WbyT). Дороги поделят на три участка, один из которых — главная улица — займут беспилотные транспортные средства.

Второстепенную секцию отведут под велосипеды, скутеры и другие виды личного транспорта, а третья будет представлять собой парк, предназначенный для пешеходов.

Цель состоит в том, чтобы протестировать автономные системы в контролируемой, но полностью функциональной городской среде. «Мы строим город, где все — люди, здания, транспортные средства — связано посредством датчиков и ИИ», — заявил председатель совета директоров Toyota Акио Тоеда.