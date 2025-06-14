Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Toyota запустит первый в мире город роботов
Проект первого умного города Woven City, анонсированный на выставке CES 2020, запустят осенью 2025 года. Он знаменует собой важную веху в трансформации автомобильного бренда Toyota из производителя автомобилей в технологическую компанию.
Экспериментальный город занимает бывшую территорию завода Хигаси-Фудзи в префектуре Сидзуока, примерно в 140 километрах к юго-западу от Токио.
Участок площадью 175 акров призван стать реальным испытательным полигоном для будущей мобильности, интеллектуальной инфраструктуры и устойчивого образа жизни.
Компания Toyota называет Woven City первым в мире «городом роботов». Первоначально в нем будут проживать 100 человек, в основном инженеры и сотрудники Toyota, а также их семьи.
Ожидается, что на первом этапе эта цифра вырастет до 360, а долгосрочная цель — 2000 человек.
Дома, построенные преимущественно из дерева, оснащены солнечными батареями на крыше, а квартиры спроектированы так, чтобы жильцы имели доступ к озелененным террасам. Умные дома будут включать робототехнику и искусственный интеллект для мониторинга здоровья, управления энергоресурсами и оптимизации повседневной жизни.
Жители будут тестировать автомобили и продукцию таких компаний, как Toyota и ее бренд Woven by Toyota (WbyT). Дороги поделят на три участка, один из которых — главная улица — займут беспилотные транспортные средства.
Второстепенную секцию отведут под велосипеды, скутеры и другие виды личного транспорта, а третья будет представлять собой парк, предназначенный для пешеходов.
Цель состоит в том, чтобы протестировать автономные системы в контролируемой, но полностью функциональной городской среде. «Мы строим город, где все — люди, здания, транспортные средства — связано посредством датчиков и ИИ», — заявил председатель совета директоров Toyota Акио Тоеда.
Длиннорогие «сумасшедшие муравьи» заранее убирали мелкие препятствия с маршрута, по которому их сородичи планировали перемещать крупный кусок добычи. Это сложное коллективное поведение, которое напоминает заблаговременное планирование, запускалось химически, посредством феромонов, без «осознанного» понимания задачи отдельным муравьиным индивидом.
В рамках новой модели вспышки сверхновых существенно нарушили парниковый эффект на нашей планете. Это должно приводить к похолоданиям и даже вымиранию отдельных видов.
Почти 13 тысяч человек в 50 странах сочли женские лица более привлекательными, чем мужские: эта закономерность сохранялась вне зависимости от пола, культурной и этнической принадлежности оценивающего.
2020-е годы показали, что любая система международной торговли может быть разрушена в кратчайшие сроки. Ученые решили выяснить, какие государства в таких условиях смогут прокормить свое население, а какие — не совсем. Лидером, что неожиданно, оказалось очень небольшое государство с населением менее миллиона человек.
В рамках новой модели вспышки сверхновых существенно нарушили парниковый эффект на нашей планете. Это должно приводить к похолоданиям и даже вымиранию отдельных видов.
Инженер Эррол Маск заявил, что одновременно с вопросом о межпланетном перелете автоматически возникает вопрос о возвращении астронавтов на Землю.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Сколько секунд до Марса? Возьмут ли вас в полет на Красную планету? Тест Naked Science
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии