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Испанский стартап Arkadia Space испытал в космосе двигатель на перекиси водорода

Двигательная установка DARK компании Arkadia Space / © Arkadia Space

Двигательная установка, создающая силу тяги в пять ньютонов, совершила сотни очень коротких включений. Во время них она работала от десятков миллисекунд до пяти секунд.

Испытания стали важной вехой для разработки зеленых двигательных систем, которые используют перекись водорода в качестве альтернативы гидразину.

Компания также продемонстрировала преимущества зеленого двигателя, включая более простую и менее дорогую заправку во время предпусковой подготовки, при подготовке аппарата D-Orbit ION к запуску в рамках миссии Transporter-13 компании SpaceX.