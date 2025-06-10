Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: сколько курящих мужчин и женщин в разных странах?

В 2025 году курение остается серьезной проблемой здравоохранения. Существенные различия наблюдаются не только между странами, но и между полами.

Инфографика: уровень курящего населения по странам в 2025 году / © visualcapitalist

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что употребление табака ежегодно становится причиной более восьми миллионов преждевременных смертей. Из них свыше семи миллионов связаны с прямым употреблением табака, а около 1,3 миллиона некурящих умирают от воздействия табачного дыма.

На графике выше — показатели курения среди мужчин и женщин в 10 странах. Данные основаны на информации портала Statista.

Самый разительный контраст наблюдается в Индонезии: там курят почти три четверти (72,8%) мужчин, в то время как для женщин этот показатель составляет всего 1,8%.

Гендерный разрыв также присутствует в Китае (44,4% против 1,4%) и Индии (10,9% против 0,9%), что, как считается, отражает культурные нормы.

Напротив, такие страны, как Франция и Германия, демонстрируют гораздо более слабые различия. Франция выделяется почти равными показателями курения среди мужчин (35,2%) и женщин (34,0%), что предполагает более гендерно-нейтральную культуру потребления табака.

США и Япония находятся в средней зоне: наблюдаются умеренный гендерный разрыв и относительно более низкая общая распространенность курения по сравнению со странами Азии и Европы.

В России курят 31,4% мужчин и 5,7% женщин, тогда как в Бразилии уровень курения ниже: 14,1% мужчин и 8,1% женщин.