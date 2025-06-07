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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
53 минуты назад
Рейтинг: +1023
Посты: 2238

Телескоп рассмотрел фотосферу Солнца с беспрецедентной детализацией

Самый мощный в мире солнечный телескоп «Иноуэ» (назван в честь Дэниела Иноуэ, сенатора от штата Гавайи) получил детализированные изображения поверхности нашей звезды. Они впервые показали сверхтонкие магнитные полосы, шириной около 20 километров, на фотосфере Солнца.

Сообщество
# астрономия
# космос
# Солнце
Сверхтонкие магнитные полосы на поверхности Солнца / © NSF / NSO / AURA
Сверхтонкие магнитные полосы на поверхности Солнца / © NSF / NSO / AURA

Полосы расположены вдоль стенок солнечных гранул, конвекционных ячеек, где горячая плазма поднимается из глубин звезды к поверхности. Эти структуры представляют собой визуальное отражение динамических магнитных полей. Когда солнечный свет проходит через эти магнитные завесы, он начинает мерцать, чередуя яркие и темные участки. Темная полоса означает более слабое поле, яркая — относительно более сильное.

Поверхность Солнца (фотосфера) / © NSF / NSO / AURA
Поверхность Солнца (фотосфера) / © NSF / NSO / AURA

Получить новые изображения Солнца с беспрецедентной детализацией удалось благодаря инструменту Visible Tunable Filter (VTF), который представляет собой крупнейший в мире спектрополяриметр. VTF фиксирует изображения в нескольких длинах волн и собирает данные о поляризации света, что позволяет ученым анализировать структуру магнитных полей, плазмы и других элементов солнечной атмосферы.

Изображение, полученное с помощью современного физического моделирования поверхности Солнца (слева) и снимок, полученный солнечным телескопом «Иноуэ» (справа) / © NSF / NSO / AURA
Изображение, полученное с помощью современного физического моделирования поверхности Солнца (слева) и снимок, полученный солнечным телескопом «Иноуэ» (справа) / © NSF / NSO / AURA
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Vlad Ok
20 минут назад
Anton, никак ибо это фантастика. Львиная доля контрактов Маска это США. И доходы Спейсов там же. Нищие или недоразвитые страны не вытянут

Трамп и Маск разругались: сорвет ли это высадку на Луну и как отразится на России?

Vlad Ok
22 минуты назад
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Александр Березин
1 час назад
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Трамп и Маск разругались: сорвет ли это высадку на Луну и как отразится на России?

Алексей Петров
1 час назад
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Oh No
1 час назад
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Serjo Djachkowski
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Трамп и Маск разругались: сорвет ли это высадку на Луну и как отразится на России?

tt
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Трамп и Маск разругались: сорвет ли это высадку на Луну и как отразится на России?

Serjo Djachkowski
2 часа назад
Александр, согласен, тут ещё очень важна культура производства.https://www.teslarati.com/spacex-starship-water-tower-manufacturing-tech/ диаметр 9000мм,толщина резервуара 2мм.

Трамп и Маск разругались: сорвет ли это высадку на Луну и как отразится на России?

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Трамп и Маск разругались: сорвет ли это высадку на Луну и как отразится на России?

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2 часа назад
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Трамп и Маск разругались: сорвет ли это высадку на Луну и как отразится на России?

Александр Березин
2 часа назад
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Трамп и Маск разругались: сорвет ли это высадку на Луну и как отразится на России?

Константин Сараев
2 часа назад
Копия статьи про амишей https://web.archive.org/web/20210411072545/https://www.dispatch.com/article/20100108/NEWS/301089741

Рак: нельзя остановить, но можно предупредить… Только вы не захотите

Лана Пренципал
2 часа назад
Да помирятся они. Уже начали. https://www.google.com/amp/s/thehill.com/homenews/administration/5336440-elon-musk-offers-peace-sign/amp/

Трамп и Маск разругались: сорвет ли это высадку на Луну и как отразится на России?

Константин Сараев
2 часа назад
Пример создания работы для психологов на пустом месте. Описали нормального человека: социальный тип, невротик. Так же составлено большинство

Взрослый ребенок алкоголика

Aleksandr Sharov
3 часа назад
Александр, "Поэтому работы почти весь этот период велись в основном на бумаге, реальное что-то делали в железе менее пяти лет до первого полета."

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