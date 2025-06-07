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Телескоп рассмотрел фотосферу Солнца с беспрецедентной детализацией

Самый мощный в мире солнечный телескоп «Иноуэ» (назван в честь Дэниела Иноуэ, сенатора от штата Гавайи) получил детализированные изображения поверхности нашей звезды. Они впервые показали сверхтонкие магнитные полосы, шириной около 20 километров, на фотосфере Солнца.

Сверхтонкие магнитные полосы на поверхности Солнца / © NSF / NSO / AURA

Полосы расположены вдоль стенок солнечных гранул, конвекционных ячеек, где горячая плазма поднимается из глубин звезды к поверхности. Эти структуры представляют собой визуальное отражение динамических магнитных полей. Когда солнечный свет проходит через эти магнитные завесы, он начинает мерцать, чередуя яркие и темные участки. Темная полоса означает более слабое поле, яркая — относительно более сильное.

Поверхность Солнца (фотосфера) / © NSF / NSO / AURA

Получить новые изображения Солнца с беспрецедентной детализацией удалось благодаря инструменту Visible Tunable Filter (VTF), который представляет собой крупнейший в мире спектрополяриметр. VTF фиксирует изображения в нескольких длинах волн и собирает данные о поляризации света, что позволяет ученым анализировать структуру магнитных полей, плазмы и других элементов солнечной атмосферы.

Изображение, полученное с помощью современного физического моделирования поверхности Солнца (слева) и снимок, полученный солнечным телескопом «Иноуэ» (справа) / © NSF / NSO / AURA