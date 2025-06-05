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Океанское судно-автовоз загорелось из-за электромобиля

Неподалеку от побережья Аляски третьи сутки дрейфует горящее судно-автовоз Morning Midas, на борту которого находится более трех тысяч машин.

Горящее судно-автовоз Morning Midas в Тихом океане / © US Coast Guard

По данным издания Car Expert, 3 июня сразу после полуночи на одной из палуб лайнера, где находились электромобили, заметили дым. Команда судна пыталась потушить пожар, однако огонь очень быстро распространился и экипажу пришлось эвакуироваться. Людей подобрал проходивший мимо сухогруз.

Горящее судно-автовоз Morning Midas в Тихом океане / © US Coast Guard

Очевидно, имело место возгорание аккумуляторной батареи электромобиля, которое затем распространилось на соседние машины.

Горящее судно-автовоз Morning Midas в Тихом океане / © US Coast Guard

Пожары электромобилей чрезвычайно трудно потушить, потому что при горении аккумуляторных батарей происходит реакция с выделением большого количества кислорода, что усиливает пожар и увеличивает температуру очага.

Горящее судно-автовоз Morning Midas в Тихом океане / © US Coast Guard

Это далеко не первый случай возгорания судна, которое перевозило электромобили. Подобные инциденты начали происходить с 2018 года.