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Носитель российского оружия «Судного дня» впервые вышел в море: атомная подлодка «Хабаровск» начала испытания
Специально спроектированная для перевозки шести ядерных подводных аппаратов «Посейдон» российская подлодка «Хабаровск» начала заводские ходовые испытания. Ожидается, что после завершения всех проверок она войдет в состав Тихоокеанского флота России.
Атомная подводная лодка «Хабаровск» проекта 09851 приступила к первым заводским ходовым испытаниям в Белом море. Это важный этап реализации программы стратегического оружия «Посейдон». Его называют российским оружием «Судного дня».
Подлодка покинула территорию судостроительного предприятия «Севмаш» в Северодвинске. В ходе испытаний специалисты проверят работу силовой установки, рулевого управления и бортовых систем, а также прочность корпуса и способность субмарины погружаться на заданную глубину. По результатам испытаний будет определено, готова ли подлодка «Хабаровск» перейти к государственным испытаниям, а затем — к процедуре принятия на вооружение и боевому дежурству.
Длина субмарины «Хабаровск» составляет около 135 метров, ширина — примерно 13,4 метра, а подводное водоизмещение оценивается примерно в 10 тысяч тонн. Увеличенная носовая часть связана с необычным предназначением подлодки. Предположительно, внутри корпуса находятся два крупных продольных отсека с шестью пусковыми установками для аппаратов «Посейдон».
По оценкам из открытых источников, каждый аппарат «Посейдон» имеет длину около 20 метров и диаметр от 1,8 до двух метров. Масса оценивается в диапазоне примерно от 55 до 110 тонн.
Предполагается, что «Хабаровск» также располагает сравнительно небольшим отсеком обычного вооружения с шестью-восемью торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра. Они могут использоваться для запуска тяжелых торпед и постановки мин, а потенциально — и для применения крылатых ракет «Калибр».
«Посейдон» представляет собой атомный подводный беспилотный аппарат. Он способен преодолевать расстояние до 10 тысяч километров, погружаться на глубину до 1000 метров и развивать скорость порядка 60–70 узлов (около 110-130 километров в час). Точная мощность боевой части официально не раскрывается. В открытых источниках встречаются оценки от двух до 25 мегатонн. Основное предназначение «Посейдонов» — нанесение ударов по прибрежной военной и инфраструктурной зоне, включая военно-морские базы, крупные порты и сосредоточения кораблей. Предполагается, что такие аппараты смогут поражать как военные объекты на побережье, так и важнейшие элементы промышленной инфраструктуры.
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29 Октября, 2020
Чем согреют безуглеродный мир: водород против атома
15 Августа, 2014
Страшная сила
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