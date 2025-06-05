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Зоны отдыха и магазины: в США показали концепт тюрьмы будущего

Архитектурная студия CetraRuddy и Департамент дизайна и строительства Нью-Йорка представили концепт новой тюрьмы, которую построят в Бронксе.

Концепт новой тюрьмы, которую построят в Бронксе / © New York City Department of Design and Construction

Расположенная на месте бывшей больницы и штрафстоянки полиции Нью-Йорка, одиннадцатиэтажная тюрьма в Бронксе будет содержать 1040 камер, зоны «отдыха на открытом воздухе» и торговые площади.

Концепт новой тюрьмы, которую построят в Бронксе / © New York City Department of Design and Construction

«Мы хотим создать открытую, гостеприимную атмосферу для людей, которые посетят здание», — заявил соучредитель студии CetraRuddy Джон Сетра на заседании проектной комиссии.

Концепт новой тюрьмы, которую построят в Бронксе / © New York City Department of Design and Construction

Вестибюль / © New York City Department of Design and Construction

Зона для посещений / © New York City Department of Design and Construction

Камера заключенного / © New York City Department of Design and Construction

Камера заключенного / © New York City Department of Design and Construction