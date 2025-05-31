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Южная Корея представила концепт морского дрононосца

Крупнейшая в мире судостроительная компания HD Hyundai Heavy Industries показала модель морского носителя беспилотников HCX-23 Plus на выставке MADEX, которая проходит в Пусане (Южная Корея) с 28 по 31 мая 2025 года.

Модель дрононосца HCX-23 Plus / © 315th_IGNIB / X

Перспективный дрононосец без традиционной надстройки получит палубу с двумя рабочими зонами. Одна позволит запускать беспилотники самолетного типа, а на второй разместят аппараты вертикального взлета и посадки.

Футуристическая форма корпуса будущего корабля обеспечит сниженную радиолокационную заметность. Кроме того, HCX-23 Plus оснастят установками для запуска крылатых ракет.