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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг: +630
Посты: 1574

Южная Корея представила концепт морского дрононосца

Крупнейшая в мире судостроительная компания HD Hyundai Heavy Industries показала модель морского носителя беспилотников HCX-23 Plus на выставке MADEX, которая проходит в Пусане (Южная Корея) с 28 по 31 мая 2025 года.

Сообщество
# беспилотники
# концепты
# оружие
# Южная Корея
Модель дрононосца HCX-23 Plus / © 315th_IGNIB / X
Модель дрононосца HCX-23 Plus / © 315th_IGNIB / X

Перспективный дрононосец без традиционной надстройки получит палубу с двумя рабочими зонами. Одна позволит запускать беспилотники самолетного типа, а на второй разместят аппараты вертикального взлета и посадки.

Футуристическая форма корпуса будущего корабля обеспечит сниженную радиолокационную заметность. Кроме того, HCX-23 Plus оснастят установками для запуска крылатых ракет. 

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Alexander Klyuev
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Александр Александров...
1 час назад
Владея подобными ресурсами и СМИ, можно нарисовать супер статистику и для отдельно взятой Жмеринки!

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Alexander Klyuev
1 час назад
Александр, чья зарплата. Лаоваям да, платят больше. Потому что модно. А вообще китайцы живут очень по разному. Доверять официальным китайским

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Edil Edil
1 час назад
Лариса, с утра за мотыгу и спорт до вечера.

Инфографика: жители каких стран недостаточно занимаются спортом?

Alexander Klyuev
2 часа назад
Sanyasiebert, сравнивают экономику разных стран в ввп, да еще в американских долларах только иди о ты.

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Alexander Klyuev
2 часа назад
Аслан, чья бы корова мычала...

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Alexander Klyuev
2 часа назад
Аслан, а у вас кого посчитать? Ты сам давно из юрты вылез?

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Ирина Иванова
2 часа назад
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