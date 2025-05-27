Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Испытания новой ракеты «Союз-5» будет принимать российско-казахстанская комиссия

Для проведения летных испытаний перспективной двухступенчатой ракеты среднего класса «Союз-5» и космического комплекса «Байтерек» будет сформирована совместная российско-казахстанская комиссия.

Изображение двухступенчатой ракеты среднего класса «Союз-5» / © «Роскосмос»

Согласно информации ТАСС, планируется, что создание этой комиссии для тестирования носителя и связанного с ним комплекса произойдет уже в текущем году. В марте госкорпорация «Роскосмос» показала образец первой ступени ракеты «Союз-5», который отправился на испытания, что стало важным этапом в реализации проекта.

Первый пуск «Союза-5» запланирован на декабрь текущего года.