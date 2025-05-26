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Рядом с Солнцем обнаружили неизвестный объект

Специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН с помощью одного из телескопов LASCO зафиксировали рядом с нашей звездой неизвестный объект, чей размер превышает Землю.

Неизвестный объект рядом с Солнцем / © Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

Объект, который напомнил ученым своими очертаниями «птицу» с распростертыми крыльями, находился в момент съемки на расстоянии около двух миллионов километров над поверхностью звезды и растянулся над Солнцем в ширину около 150 тысяч километров.

Неизвестный объект рядом с Солнцем / © Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

По мнению астронома Александра Киселева, объект, напоминающий «птицу», скорее всего, представляет собой комету, проходящую очень близко от Солнца. Ее вытянутая форма и видимые за ней более мелкие яркие точки указывают на то, что комета, вероятно, активно испаряется или даже начинает распадаться на части из-за экстремальной температуры Солнца.



