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OpenAI купила секретный стартап Джони Айва за 6,5 миллиарда долларов, чтобы создать «убийцу смартфонов»

OpenAI приобрела стартап известного бывшего дизайнера Apple, чтобы создать на его основе новое поколение устройств для взаимодействия с ИИ. В команде уже 55 человек, включая бывшего главного дизайнера Apple Эванс Хэнки, которая покинула компанию в конце 2022 года.

Дизайнеры Эванс Хэнки и Алан Дай / © Wallpaper, R. Kamlah et

Cтартап под названием io, основанный Джони Айвов, будет заниматься разработкой принципиально новых устройств, которые придут на смену традиционным смартфонам и ПК. Их в компании считают морально устаревшими.

«Мы планируем переосмыслить саму концепцию цифровых устройств и создать новую категорию гаджетов».

В OpenAI уверены, что пользовательские интерфейсы должны быть более естественными, «невидимыми» и не отвлекать. Как будет реализована эта идея — пока не известно, но пользователи уже начали генерировать с помощью того же ChatGPT свои варианты. Компания же обещает показать прототип первого устройства уже в следующем году.

Из тг-канала Romancev768

Чипы для устройства, предположительно, будут делать на заводах TSMC — крупнейшего производителя полупроводников в мире.

Но в индустрии на этот проект смотрят с неким скепсисом: совсем недавно другие выходцы из Apple создали похожий гаджет Humane AI Pin, который не окупил и десятую часть вложенных в него средств.

Демонстрация работы Humane AI Pin / © Wallpaper, R. Kamlah et

Джони Айв, несмотря на свою культовость, тоже не без ошибок: первые часы Apple потребовали переосмысления концепции, прежде чем стать массовым. Тем не менее участие такого тяжеловеса придает проекту значимость, ведь именно Айв стоял за дизайном iPhone, iMac, Macbook и так далее.