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Олег Гончар
Олег Гончар
51 минута назад
Рейтинг: +658
Посты: 1968

В небе над США заметили странную белую полосу

В прошлые выходные жители сразу нескольких американских штатов стали свидетелями появления в небе необычной яркой полосы белого света.

Сообщество
# атмосферные явления
# ракеты
# США
Белая полоса в небе над Колорадо, США / © Mike Lewinski
Белая полоса в небе над Колорадо, США / © Mike Lewinski

Вначале эксперты предположили, что она представляет собой редкое атмосферное явление под названием «Стив» (Steve, Strong Thermal Emission Velocity Enhancement — сильное повышение скорости теплового излучения). Это свечение в атмосфере, похожее на полярное сияние, возникает после того, как солнечная плазма достигает нашей планеты. Но вскоре оказалось, что это совсем другое явление. 

Белая полоса в небе над Колорадо, США / © Mike Lewinski
Белая полоса в небе над Колорадо, США / © Mike Lewinski

Его виновником стала китайская компания Landscape, запустившая свою метановую ракету Zhuque-2E, которая вывела на орбиту шесть спутников. Белая полоса — результат сброса топлива верхней ступени ракеты на высоте примерно 250 километров.

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