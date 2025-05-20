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В небе над США заметили странную белую полосу

Белая полоса в небе над Колорадо, США / © Mike Lewinski

Вначале эксперты предположили, что она представляет собой редкое атмосферное явление под названием «Стив» (Steve, Strong Thermal Emission Velocity Enhancement — сильное повышение скорости теплового излучения). Это свечение в атмосфере, похожее на полярное сияние, возникает после того, как солнечная плазма достигает нашей планеты. Но вскоре оказалось, что это совсем другое явление.

Белая полоса в небе над Колорадо, США / © Mike Lewinski

Его виновником стала китайская компания Landscape, запустившая свою метановую ракету Zhuque-2E, которая вывела на орбиту шесть спутников. Белая полоса — результат сброса топлива верхней ступени ракеты на высоте примерно 250 километров.