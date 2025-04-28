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Предсерийный электромобиль «Атом» впервые проехал по московским улицам вне тестовых испытаний
Предсерийный образец российского электромобиля «Атом» компании АО «Кама» 27 апреля появился на дорогах Москвы. Электромобиль проехал по Павелецкой набережной, Третьему транспортному кольцу, Ленинскому и Комсомольскому проспектам, проспекту Мира и завершил маршрут у музея «АТОМ» на ВДНХ.
Автопробег состоялся в честь информационной кампании в поддержку арктической экспедиции госкорпорации «Росатом» «Ледокол знаний». В рамках проекта талантливые школьники получат уникальную возможность отправиться к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы».
«Атом» — первый российский серийный электромобиль с запасом хода до 500 километров и продвинутой системой помощи водителю. Старт производства машины начнется в середине 2025 года на заводе «Москвич».
Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.
Давно известно, что общение со взрослыми полезнее для развития речи, чем просмотр мультфильмов. Но есть ли разница между чтением вживую и с экрана? Ученые из США нашли ответ на этот вопрос.
Международная команда ученых, куда вошли исследователи НИУ ВШЭ, опросила более десяти тысяч человек из 43 стран, чтобы выяснить, насколько идеальный образ возлюбленного совпадает с тем, кого люди выбирают в реальности, и как это связано с удовлетворенностью отношениями. Исследователи составили на основе опроса два рейтинга — качеств идеального спутника жизни и черт, которые люди больше всего ценят в своем реальном партнере.
Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.
Ученые из США смогли вырастить зубы, напоминающие человеческие, во рту свиней. Для их создания использовали клетки свиных и человеческих зубов. Как удалось это сделать и как результаты эксперимента могут изменить стоматологию, исследователи описали в новой научной статье.
Тренд на энергоэффективность охватывает все сферы — от строительства до техники. Особенно перспективным направлением становятся технологии накопления тепла, среди которых – грунтовые аккумуляторы. Белорусские инженеры создали лабораторный образец и математическую модель. Исследование открывает путь к масштабированию технологии и ее интеграции в транспортно-инфраструктурные комплексы uST, разработкой которых занимается международная инжиниринговая компания Unitsky String Technologies Inc.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
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«Вся эта пустыня — искусственное образование, которое возникло только из-за человека». Разговор за жизнь с палеоэкологом Аркадием Савинецким
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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