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Предсерийный электромобиль «Атом» впервые проехал по московским улицам вне тестовых испытаний

Предсерийный образец российского электромобиля «Атом» компании АО «Кама» 27 апреля появился на дорогах Москвы. Электромобиль проехал по Павелецкой набережной, Третьему транспортному кольцу, Ленинскому и Комсомольскому проспектам, проспекту Мира и завершил маршрут у музея «АТОМ» на ВДНХ.

Электромобиль «Атом» / © АО «Кама»

Автопробег состоялся в честь информационной кампании в поддержку арктической экспедиции госкорпорации «Росатом» «Ледокол знаний». В рамках проекта талантливые школьники получат уникальную возможность отправиться к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы».

© РИА Новости

«Атом» — первый российский серийный электромобиль с запасом хода до 500 километров и продвинутой системой помощи водителю. Старт производства машины начнется в середине 2025 года на заводе «Москвич».