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В Нидерландах выполнили первую бункеровку судна аммиаком

В порту Роттердам впервые успешно провели тестовую бункеровку 800 кубометров жидкого аммиака (около 500 тонн) при температуре минус 33 градуса Цельсия между двумя судами Oceanic Moon и Gas Utopia. Операция длилась приблизительно 2,5 часа.

Бункеровка между судами Oceanic Moon и Gas Utopia / © Port of Rotterdam Authority / Bob van Bruggen

При бункеровке использовали так называемый серый аммиак (NH3), который обладает теми же химическими свойствами, что и чистый аммиак с низким содержанием углерода.

Эксперты отметили, что чистый аммиак сможет сыграть ключевую роль в достижении углеродной нейтральности судоходства. Кроме того, активное использование аммиака в качестве судового топлива возможно, поскольку специалисты отрасли уже производят, хранят, транспортируют и распределяют аммиак.

Первые суда на аммиачном топливе, требующие бункеровки, планируют принять в эксплуатацию в период с 2026 по 2027 год.