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Николай Головин
Николай Головин
Вчера, 18:33
Рейтинг: +223
Посты: 679

На картах Google обнаружили спутник Starlink

Пользователи Сети заметили на спутниковых снимках картографического сервиса Google Maps спутник Starlink компании SpaceX. 

Сообщество
# Google
# Starlink
# спутники
# фотографии
Аппарат Starlink V2 mini в объективе спутника Pleiades-1B / © Google
Аппарат Starlink V2 mini в объективе спутника Pleiades-1B / © Google

Изображение представляет собой забавный случай, когда один спутник запечатлел другой. 

Аппарат Starlink V2 mini очень быстро пролетал над территорией штата Техас, когда его запечатлел спутник Pleiades-1B. На снимке можно увидеть сразу четыре изображения: монохромное и три основных цвета (красный, синий, зеленый). Это связано с тем, что камера формирует изображение последовательно из четырех каналов: монохромный и RGB.

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Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
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