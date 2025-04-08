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В США создали первую торпеду для запуска с подводных беспилотников

Американская оборонная компания Anduril Industries представила новое семейство модульных торпедоподобных беспилотных подводных аппаратов под названием Copperhead. В него вошли дроны-камикадзе, разработанные с прицелом на вооружение более крупных беспилотных подводных платформ, таких как Ghost Shark.

Дроны-камикадзе Copperhead-100 и -500 / © Anduril Industries

Семейство Copperhead, которое Anduril также называет первыми торпедами для запуска с подводных беспилотников, сейчас состоит из двух аппаратов.

Copperhead-100 имеет длину около 2,7 метра и диаметр 32 сантиметра, в то время как длина Copperhead-500 чуть более четырех метров, а ширина — 53 сантиметра. На сегодня неизвестно, какой именно тип двигательной установки использует каждый из аппаратов, но представители компании Anduril заявили, что они оба могут развивать максимальную скорость свыше 30 узлов (чуть более 55 километров в час).

Хвостовая часть дронов-камикадзе Copperhead-100 и -500 / © Anduril Industries

Copperhead-100 и -500 по размерам похожи на торпеды Mk 54 и Mk 48, которые стоят на вооружении Армии США, однако, по данным Anduril, производить дроны-камикадзе существенно легче, быстрее и дешевле.

Беспилотник Ghost Shark, с которого будут запускаться Copperhead-100 и -500 / © Australia Defense Force



