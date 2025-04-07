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Новый генератор изображений OpenAI отлично справился с подделкой документов

Последняя модель генеративного искусственного интеллекта 4o компании OpenAI хорошо справляется с генерацией текста внутри изображений, что казалось особенно сложной задачей для ее многочисленных предшественников.

Поддельные чеки за обеды / © Deedy Das / Х

Новая способность сделала ИИ мощным инструментом для создания изображений поддельных документов. В качестве примера можно привести случай, когда руководитель венчурной компании Menlo Ventures Диди Дас опубликовал в соцсети Х фотографию поддельного чека за роскошный обед в настоящем стейк-хаусе в Сан-Франциско.

На первый взгляд, изображение выглядит довольно убедительно и включает разбивку обеда из нескольких блюд, верные промежуточные суммы и даже расчет чаевых.

Новая модель показывает, насколько далеко продвинулись генераторы изображений на базе ИИ. Предыдущие версии, как известно, испытывали трудности с воссозданием букв, что часто приводило к искаженным формам и непреднамеренно смешным фразам.

Помимо подделки расходов на роскошные обеды, изощренная способность OpenAI генерировать документы может открыть двери для создания фейковых налоговых форм и банковских чеков, удостоверений личности и свидетельств о рождении.

Другими словами, больше нельзя верить ничему, что вы видите в интернете.