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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Опубликована ​​новая карта ландшафта Антарктиды, скрытого подо льдами

Международная группа исследователей под руководством Британской антарктической службы (BAS) представила самую подробную на сегодня карту ландшафта, скрытого под ледяным щитом Антарктиды​​.

Сообщество
# Антарктида
# карты
Новая карта ландшафта Антарктиды, скрытого подо льдами / © Scientific Data (2025). DOI: 10.1038/s41597-025-04672-y
Новая карта ландшафта Антарктиды, скрытого подо льдами / © Scientific Data (2025). DOI: 10.1038/s41597-025-04672-y

Ученые обобщили данные исследований самого южного континента Земли, полученные с помощью аэрофотосъемки, спутников, кораблей и даже собачьих упряжек. 

Они составили новую карту, которая дает четкое представление об Антарктиде, словно с нее убрали 27 миллионов кубических километров льда, открыв места расположения самых высоких гор и самых глубоких каньонов.

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# отношения
# привязанность
# разрыв
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# Заравшан
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евгений Русский
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skygoo _
32 минуты назад
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wonderfull_ life
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Сергей
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Андрей Паевский
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