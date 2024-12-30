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Запуск китайской ракеты Kinetica-1 впервые завершился аварией

Китайская коммерческая четырехступенчатая твердотопливная ракета-носитель Kinetica-1, стартовавшая 27 декабря с космодрома Цзюцюань, была взорвана автоматической системой прерывания полета. Вся полезная нагрузка, состоящая из 11 спутников, потеряна. Это шестой полет для Kinetica-1 и первый неудачный.

Подготовка к запуску шестой ракеты Kinetica-1 в декабре 2024 года на космодроме Цзюцюань / © CAS Space

По данным компании CAS Space, которой принадлежит ракета Kinetica-1, спустя три секунды после запуска двигателя третьей ступени произошел сбой, вызвавший срабатывание системы аварийного прекращения полета. В результате ракета самоуничтожилась.

Kinetica-1 дебютировала в 2022 году. Длина ракеты составляет 29,7 метра, диаметр — 2,65 метра. Kinetica-1 способна выводить до двух тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.

Однако нет худа без добра. Этот запуск стал 68-м стартом космической ракеты в Китае в 2024 году. Таким образом, Поднебесная установила новый национальный рекорд запусков за календарный год. Напомним, в 2023 году КНР выполнила 67 запусков.

Теперь страна занимает второе место по запускам в 2024-м после США, которые осуществили более 150 запусков, включая пуски ракет Rocket Lab из Новой Зеландии, и опережает Россию с 17 запусками.

В целом Китай значительно отстал от прогноза в 100 пусков, который в начале года озвучил государственный главный космический подрядчик CASC. В это число входили примерно 70 запусков от CASC и 30 от коммерческих компаний.