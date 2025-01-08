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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
8 минут назад
Рейтинг: +942
Посты: 1978

Большой год для SpaceX: новые рекорды и достижения космической компании Маска в 2024 году

Космическая компания Илона Маска побила собственный рекорд по количеству запусков за календарный год, продолжая расширять границы повторного использования ракет, и добилась серьезных успехов в запусках Starship.  

Сообщество
# SpaceX
# Илон Маск
# космос
Старт ракеты Falcon 9 / © SpaceX
Старт ракеты Falcon 9 / © SpaceX

SpaceX запустила 98 орбитальных миссий в 2023 году, что стало новым рекордом для компании на тот момент, а в 2024-м побила его. Счет составил 134 — более половины общемирового показателя за год.

Подавляющее большинство запусков SpaceX в прошедшем году — 128 — пришлось на «рабочую лошадку» Falcon 9, за два других отвечала мощная Falcon Heavy.

Четыре миссии Falcon 9 отправили астронавтов на орбиту, включая коммерческую экспедицию Polaris Dawn, в рамках которой осуществили первый в истории выход в открытый космос во время коммерческой миссии.

Однако большинство запусков Falcon 9 в 2024 году — почти 70% из них — были посвящены созданию Starlink, широкополосной спутниковой группировки SpaceX на низкой околоземной орбите, которая состоит более чем из 6800 аппаратов.  

Starship совершил четыре испытательных полета и добился серьезного прогресса. Так, во время последних трех запусков оба элемента Starship — ускоритель первой ступени Super Heavy и верхняя ступень Starship — пережили повторный вход в атмосферу Земли и достигли поверхности планеты. А ускоритель Super Heavy был пойман башней обслуживания Mechazilla.

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Астрономия
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# космос
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