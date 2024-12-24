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В США построят первую в мире термоядерную электростанцию

Американская компания Commonwealth Fusion Systems (CFS) сообщила о планах построить первую в мире сетевую термоядерную электростанцию, которая расположится недалеко от Ричмонда в штате Вирджиния.

Проект термоядерной электростанции / © Commonwealth Fusion Systems

Проектируемая электростанция будет использовать термоядерный реактор в форме тора типа токамак, оснащенный сильными магнитами, чтобы поддерживать горячую плазму в стабильном состоянии для термоядерного синтеза. В качестве топлива планируют использовать тритий.

Рендер термоядерного реактора / © Commonwealth Fusion Systems

В Commonwealth Fusion Systems уверены, что их будущая термоядерная электростанция сможет обеспечить энергией 150 000 домохозяйств.

Звучит хорошо, однако неясно, что получится на практике, поскольку компании предстоит преодолеть немалые технологические сложности — например, связанные с обеспечением защиты внутренней части реактора, который может разрушиться из-за горячей плазмы. Также следует добиться очень длительного удержания плазмы в стабильном состоянии внутри реактора.