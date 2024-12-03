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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Посты: 1919

«Хаббл» запечатлел изолированную спиральную галактику

Астрономы Европейского космического агентства (ESA) опубликовали новое изображение спиральной галактики NGC 1637. Она расположена на расстоянии 38 миллионов световых лет от нашей планеты, по направлению к созвездию Эридан. 

Сообщество
# галактики
# космос
# Хаббл
Спиральная галактика NGC 1637 / © ESA / Hubble & NASA, D. Thilker
Спиральная галактика NGC 1637 / © ESA / Hubble & NASA, D. Thilker

У NGC 1637 отсутствуют близкие соседи, с которыми она могла бы гравитационно взаимодействовать. Поэтому астрономы называют NGC 1637 изолированной галактикой.

Но даже в этом случае в ней идет активный процесс звездообразования. Новые светила появляются под действием собственной гравитации NGC 1637 без какого-либо вмешательства космических соседей.

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# белые карлики
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