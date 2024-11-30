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Китай сообщил, когда доставит образцы марсианского грунта на Землю

По данным Лаборатории исследования дальнего космоса, опубликованным на этой неделе, во время миссии «Тяньвэнь-3» китайские специалисты собираются взять пробы марсианского грунта и вернуть их на Землю приблизительно в 2031 году. Главной научной целью станет поиск признаков жизни на Красной планете.

Рендер с изображением посадочной платформы и китайского марсохода на Красной планете / © CFP

КНР планирует осуществить миссию «Тяньвэнь-3» посредством двух запусков примерно в 2028 году. Цель миссии — сесть на поверхность Красной планеты, собрать образцы в месте посадки и вернуть их во время одной комплексной операции.

Сотрудники лаборатории, включая главного ученого миссии Хоу Цзэнцяня и главного конструктора Лю Цзичжуна, изложили свою стратегию в краткой статье, опубликованной в ноябрьском выпуске журнала National Science Review.

Они предложили 86 потенциальных мест посадки, в основном сосредоточенных в регионе Равнины Хриса и регионе Равнины Утопия, которые охватывают разнообразные геологические среды. В древности они могли быть береговыми линиями и дельтами рек, а также озерами, что могло обеспечить благоприятные условия для возникновения и существования там жизни.