Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Телескоп FAST стал лидером по открытию пульсаров

Китайский сферический радиотелескоп с 500-метровой апертурой (FAST), крупнейший в мире однозеркальный и самый чувствительный радиотелескоп, с момента своего запуска в 2016 году обнаружил более 1000 новых пульсаров. Об этом сообщила Национальная астрономическая обсерватория при Китайской академии наук (NAOC).

Сферический телескоп с 500-метровой апертурой (FAST) / © NAO / FAST

По данным NAOC, число новых пульсаров, обнаруженных FAST, превзошло общее число пульсаров, открытых всеми другими международными телескопами, вместе взятыми.

Пульсары — быстровращающиеся нейтронные звезды, которые возникают из коллапсирующих ядер массивных умирающих звезд в результате взрывов сверхновых.

Всего за семь лет FAST обнаружил более 1000 пульсаров, включая множество пульсаров в двойной системе и миллисекундных пульсаров. Это не только расширило их разнообразие и количество, но и внесло значительный вклад в понимание человеком формирования и эволюции пульсаров.

Строительство FAST началось в марте 2011 года, он расположен в естественной глубокой и круглой карстовой впадине в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Телескоп официально ввели в эксплуатацию в январе 2020 года, после процесса отладки, он стал открыт для мирового научного сообщества в марте 2021-го.

В будущем FAST еще больше повысит свою чувствительность. Вокруг основного комплекса инженеры возведут 24 новых радиотелескопа, при этом весь комплекс антенн будет работать синхронно, что позволит в 30 раз повысить разрешение базового FAST.