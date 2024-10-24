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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
7 минут назад
Рейтинг: +597
Посты: 1372

Видео: китайский автоматизированный оружейный завод производит более 1000 компонентов для ракет за сутки

Недавно в эфире центрального телевидения Китая показали сюжет о работе одного из автоматизированных заводов по производству крылатых ракет.

Сообщество
# Китай
# оружие
# технологии
Китайская крылатая ракета YJ-83 / © wikipedia
Китайская крылатая ракета YJ-83 / © wikipedia

Учитывая способность КНР массово разрабатывать и производить оружие, эти ракеты могут быть изготовлены с меньшими затратами по сравнению с американскими аналогами.

© CCTV7

Подобная стратегия позволит Китаю быстро наращивать запас ракет, не раскрывая истинных масштабов производства.

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# биология
# окаменелости
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# сельское хозяйство
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Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
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Антропология
# генетика
# Дзёмон
# Япония
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