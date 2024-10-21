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Инфографика: 20 стран с самым низким уровнем рождаемости в 2024 году

В мире продолжается тенденция к снижению рождаемости. Если в 1950 году в среднем на одну женщину приходилось пять детей, то в 2021-м этот показатель снизился до 2,3.

Страны с самым низким уровнем рождаемости в 2024 году / © visualcapitalist

На представленном выше графике перечислены страны с самыми низкими показателями рождаемости по состоянию на 2024 год на основе данных, собранных Statista.

Коэффициент рождаемости относится к среднему числу детей, появившихся на свет от среднестатистической женщины детородного возраста в указанной стране. Самый низкий показатель — 1,11 ребенка на женщину — зафиксировали на Тайване.