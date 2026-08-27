  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
27 августа, 14:26
Илья Гриднев
31

Продуктивные здоровые годы жизни в среднем составили лишь 45 лет из 80 прожитых

❋ 4.9

Финские исследователи рассчитали индекс продуктивной жизни, который учитывает потерю сил не только на основной работе, но и в скрытом от экономики труде — уходе за близкими и тяжелом быту. Результаты показали огромный разрыв между средней продолжительностью жизни и временем абсолютной работоспособности, характеризующим реальное экономическое бремя старения.

Медицина
# демография
# здоровье
# продуктивность
# старение
# экономика
Выходить на работу с температурой или хронической болью: ученые подсчитали, как часто люди делают вид, что здоровы, теряя при этом реальную эффективность / © Larento / Dreamstime

Раньше демографы и экономисты измеряли здоровье населения по общей продолжительности жизни. Для оценки ущерба от болезней смотрели только на оплачиваемую работу. Однако такие показатели упускали огромную часть человеческого опыта.

В современном мире люди живут дольше, но с возрастом теряют физические возможности. Зачастую они выходят на работу больными, делая задачи медленнее и хуже.

Традиционные метрики полностью игнорировали и неоплачиваемый труд. Уборка, уход за детьми и волонтерство составляют основу общества, но никак не отражаются во внутреннем валовом продукте. Экономистам потребовалась новая метрика, объединяющая продолжительность жизни с реальным угасанием организма.

Исследователи решили рассчитать, сколько лет среднестатистический житель Финляндии проводит без каких-либо ограничений в оплачиваемом и домашнем труде. Результаты работы опубликовали в журнале Social Science & Medicine

Ученые провели цифровое анкетирование 3644 взрослых финнов. Участники оценивали свое здоровье, пропуски работы и снижение эффективности из-за болезней. Исследователи создали математическую шкалу, где единица означала идеальную работоспособность, а ноль — полную неспособность выполнять задачи. Затем эти индексы наложили на национальную статистику смертности.

Анализ показал резкое падение продуктивности. При этом на работе люди теряли эффективность чаще из-за того, что трудились в больном состоянии, чем из-за официальных больничных. В неоплачиваемом домашнем труде ограничения из-за плохого самочувствия проявлялись еще сильнее.

Финские мужчины, по статистике, в среднем доживают до 80 лет, а женщины — до 85 лет. Расчеты продуктивной жизни дали совершенно другие показатели. Согласно модели, идеальная работоспособность мужчин сохраняется суммарно лишь на протяжении 43 лет, а женщин — 46 лет. Остальные десятилетия жизни сопровождаются значительными ограничениями из-за болезней.

Демографы сделали вывод, что традиционные методы сильно переоценивают реальную социальную активность стареющего населения. При этом исследователи признали, что их модель искусственна. Люди заполняли анкеты самостоятельно, оценивая влияние здоровья только за последние семь дней. Ученые математически растянули эти краткосрочные оценки на всю оставшуюся жизнь гипотетического поколения.

Тем не менее наука получила удобный инструмент для оценки бремени болезней. Ученые на конкретных цифрах показали разницу между физическим выживанием и полноценным участием в жизни общества. Эти формулы помогут государствам точнее оценивать пользу социальных программ.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Илья Гриднев
Илья Гриднев
201 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
Показать больше
Медицина
# демография
# здоровье
# продуктивность
# старение
# экономика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
27 Авг
Бесплатно
Культура Возрождения
Библиотека им. Ф.М. Достоевского
Москва
Лекция
27 Авг
Бесплатно
Литейный мост: самый сложный мост XIX века
Библиотека роста и карьеры
Санкт-Петербург
Лекция
27 Авг
Бесплатно
Биомедицинская инженерия: от фармы до печати органов
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
27 Авг
Бесплатно
Архитектура модернизма в советской Киргизии: история, образы, герои
ВДНХ
Москва
Лекция
27 Авг
Бесплатно
Как скелетная мускулатура влияет на метаболизм и продолжительность жизни?
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
27 Авг
Бесплатно
Диагностика причин потерь жизненной энергии — самый важный шаг к ее накоплению
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
27 Авг
Бесплатно
Вода для космоса и космос для воды
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
27 Авг
1200
Творчество, гениальность и нервные связи
Medio Modo
Москва
Презентация
27 Авг
Бесплатно
Открытия «Москвы на стройке». Презентация каталога архитектуры 1917–1941
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
26 августа, 17:59
МАИ

Рожденные вне Земли: почему наука пока не готова к детям на Луне и Марсе

Ребенок легче взрослого, быстрее осваивается в новой обстановке и обладает пластичной нервной системой — значит, невесомость он перенесет проще. Это рассуждение звучит убедительно ровно до тех пор, пока ребенка считают уменьшенной копией взрослого. На самом деле его скелет еще набирает прочность, мышцы учатся работать вместе с нервной системой, вестибулярный аппарат настраивает ощущение положения тела, а органы и ткани проходят этапы, которые нельзя повторить после завершения роста. Если в этот период убрать постоянную нагрузку земного притяжения, организм будет не только приспосабливаться к новой среде: он станет формироваться внутри нее. Каким получится результат, медицина сегодня не знает: длительных орбитальных исследований с участием несовершеннолетних не проводилось.

МАИ
# дети
# здоровье
# космонавтика
# космос
26 августа, 17:01
Татьяна Зайцева

Ученые назвали самое безопасное место на Земле в случае глобальной катастрофы

Ни один регион на Земле не обладает стопроцентной устойчивостью ко всем возможным глобальным катастрофическим рискам. Тем не менее существует место, имеющее максимальный запас прочности в такой ситуации, — и это Австралия.

Климат
# австралия
# глобальная катастрофа
# Земля
# устойчивость
26 августа, 10:29
Марк Чернов

Ученые ничего не делали с заброшенным полем 11 лет — и оно превратилось в цветущий рай для орхидей

Иногда лучшая помощь природе — просто оставить ее в покое и не мешать. Британские экологи доказали, что заброшенная фермерская пашня способна без миллионных затрат и покупных семян превратиться в роскошный цветущий луг. Для этого потребовалось лишь 11 лет времени и обычный ежегодный покос травы.

Биология
# биоразнообразие
# дикая природа
# луга
# растения
# экология
# экосистемы
26 августа, 17:59
МАИ

Рожденные вне Земли: почему наука пока не готова к детям на Луне и Марсе

Ребенок легче взрослого, быстрее осваивается в новой обстановке и обладает пластичной нервной системой — значит, невесомость он перенесет проще. Это рассуждение звучит убедительно ровно до тех пор, пока ребенка считают уменьшенной копией взрослого. На самом деле его скелет еще набирает прочность, мышцы учатся работать вместе с нервной системой, вестибулярный аппарат настраивает ощущение положения тела, а органы и ткани проходят этапы, которые нельзя повторить после завершения роста. Если в этот период убрать постоянную нагрузку земного притяжения, организм будет не только приспосабливаться к новой среде: он станет формироваться внутри нее. Каким получится результат, медицина сегодня не знает: длительных орбитальных исследований с участием несовершеннолетних не проводилось.

МАИ
# дети
# здоровье
# космонавтика
# космос
24 августа, 16:26
Илья Гриднев

В мозге людей с депрессией перестали образовываться новые нервные клетки

Биологи провели молекулярный анализ тканей человеческого мозга и выяснили, что при тяжелой депрессии останавливается процесс образования новых нейронов. Открытие показало, что природа заболевания кроется не только в химическом дисбалансе нейромедиаторов, но и в физическом нарушении клеточного обновления гиппокампа.

Биология
# гиппокамп
# депрессия
# нейробиология
# нейрогенез
26 августа, 10:29
Марк Чернов

Ученые ничего не делали с заброшенным полем 11 лет — и оно превратилось в цветущий рай для орхидей

Иногда лучшая помощь природе — просто оставить ее в покое и не мешать. Британские экологи доказали, что заброшенная фермерская пашня способна без миллионных затрат и покупных семян превратиться в роскошный цветущий луг. Для этого потребовалось лишь 11 лет времени и обычный ежегодный покос травы.

Биология
# биоразнообразие
# дикая природа
# луга
# растения
# экология
# экосистемы
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
19 августа, 18:31
Александр Березин

Россия почти вышла из бензинового кризиса — новые удары по НПЗ все изменили

После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.

С точки зрения науки
# бензин
# БЛА
# дизельное топливо
# кризис
# нпз
# Россия
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. На Марсе обнаружили тепловую аномалию: мантия у южного полушария оказалась на 200-400 °C горячее, чем в северном

    27 августа, 14:37

  2. Продуктивные здоровые годы жизни в среднем составили лишь 45 лет из 80 прожитых

    27 августа, 14:26

  3. Дым от лесных пожаров изменил химический состав дождя и принес почве больше питательных веществ

    27 августа, 12:25

  4. Пение птиц перестало успокаивать людей, когда рядом шумели машины

    27 августа, 12:06
Выбор редакции

На Луне нашли следы подповерхностных рек с жидкой водой — и это может стать главной угрозой для ее освоения

13 августа, 11:58

Последние комментарии

Иван Иванов
7 минут назад
Вадим, Раджа захотел купить золота или айфон или аппарат узи или мрт и внезапно деньги на РЕАЛЬНО ЦЕННЫЕ ресурсы и устройства имеют некоторую

Инфографика: как изменится баланс сил в мировой экономике к 2030 году

Иван Иванов
18 минут назад
Riga, Просто продадут права на добычу ресурсов иностранцами и всё. Хотя весь конфликт с западом начался из за "несправедливых" цен в договорах на

Инфографика: как изменится баланс сил в мировой экономике к 2030 году

Dmitriy Dorian
21 минута назад
Забавно наблюдать, как в очередной раз у ура-патриотов полыхает в одном месте, когда статистика покушается, по их мнению, на воображаемое "Величие".

Инфографика: как изменится баланс сил в мировой экономике к 2030 году

Dmitriy Dorian
22 минуты назад
Сергей, и какой же реальный ВВП в России? Не поделитесь информацией со ссылками на источники?

Инфографика: как изменится баланс сил в мировой экономике к 2030 году

Dmitriy Dorian
23 минуты назад
Станислав, да, лучше воздержитесь от комментариев, в которых вы демонстрируете примитивность вашего мышления.

Инфографика: как изменится баланс сил в мировой экономике к 2030 году

Dmitriy Dorian
23 минуты назад
Глеб, а вам, разумеется, известно "реальное" положение вещей? Не поделитесь информацией со ссылками на источники?

Инфографика: как изменится баланс сил в мировой экономике к 2030 году

Александр Березин
1 час назад
Михаил, " Не совсем верно, гипотезу совместной аккреции (совместного формирования) выдвигал ещё Иммануил Кант. Эдуард Рош (19 век) — французский

На Луне нашли следы подповерхностных рек с жидкой водой — и это может стать главной угрозой для ее освоения

Джек Ричер
1 час назад
Николай, пока не летало, мне нужны сплавы, я по этому вопросу обсуждаю с администрацией. Т.к по закону запрещено изготовление и хранение, взрывчатых

ОДК раскрыла новую конфигурацию НК-3 для сверхлегкой ракеты «Воронеж»: двигатель второй ступени сможет запускаться дважды

Имя Фамилия
2 часа назад
И углекислый газ ускоряет рост зеленой биомассы. То есть всё, что ни делает человечество, чтобы убить природу, наоборот вызывает ее ускоренный

Дым от лесных пожаров изменил химический состав дождя и принес почве больше питательных веществ

Дмитрий Караваев
2 часа назад
На счет сходства с вертолётом сомнительно. А вот за каронограф отдельное спасибо, наконец-то можно детально рассмотреть Бетельгейзе.

«Нэнси Грейс Роман» готов к запуску: NASA раскрыло детали устройства новейшей обсерватории

Александр Речкин
2 часа назад
Может КНДР этот мост больше нужен, чем России

Спутники показали строительство первого автомобильного моста между Россией и КНДР

Андрей Иванков
2 часа назад
Сергей, Корейцы строят за Идею, а наши за деньги, которых всегда мало.

Спутники показали строительство первого автомобильного моста между Россией и КНДР

Апполинарий Закутков
2 часа назад
Андрей, ну да. Женщин на орбиту просто из любопытства отправляли. Информация, что забеременеть на орбите невозможно, давно известна

Рожденные вне Земли: почему наука пока не готова к детям на Луне и Марсе

Андрей Степанов
2 часа назад
Апполинарий, не проводились. Базы на других планетах не имеют никакого отношения к беременности в невесомости.

Рожденные вне Земли: почему наука пока не готова к детям на Луне и Марсе

Апполинарий Закутков
2 часа назад
Отдельно в статье не указано, что эксперименты с беременностью людей проводились. И все они заканчивались замершей беременностью. Что говорит, о

Рожденные вне Земли: почему наука пока не готова к детям на Луне и Марсе

Андрей Степанов
2 часа назад
Минутку, ступень была сперва запущена, а потом переоборудована? Как это сделали?

Первая китайская орбитальная платформа на базе ракетной ступени завершила испытания

Евгений Керель
3 часа назад
Вообще главная проблема с появлением инопланетной расы не в сложности контакта и не в не готовности масс к резким переменам. Почему мы сами рвемся

Правда ли, что США публикуют материалы об НЛО, чтобы подготовить нас к первому контакту в 2027 году, как и предсказывал бывший работник ЦРУ Джон Рамирес?

Михаил Ермолович
3 часа назад
Что за тупица это составляет, экономика Гейропы давно в заднице и от России они отстают. Россия давно в 4 по экономике

Инфографика: как изменится баланс сил в мировой экономике к 2030 году

Иван Колупаев
3 часа назад
Швейцария-то как попала в этот список? Все беды актуальные для остальной Европы актуальны и для нее тоже. Ну разве что кроме цунами и наводнений.

Ученые назвали самое безопасное место на Земле в случае глобальной катастрофы

Иван Колупаев
3 часа назад
Egog, так он для того и создавался чтобы хранить переписки на серверах и при необходимости их мог читать конечно не рандомный чел, а "кому положено"

Российский спортсмен установил новый мировой рекорд по стратосферному прыжку с аэростата

Самые обсуждаемые