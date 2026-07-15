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Инфографика: страны с самым высоким уровнем убийств в мире

Уровень убийств считается одним из ключевых показателей безопасности и социальной стабильности государства. На него влияют множество факторов, включая социальное неравенство, безработицу, деятельность организованной преступности, наркоторговлю и эффективность правоохранительных органов.

Инфографика: страны с самым высоким уровнем убийств в мире / © World Visualized

В последние годы в ряде стран сохраняется чрезвычайно высокий уровень насильственной преступности. По данным World Population Review, ниже представлены десять государств с самыми высокими показателями убийств (на 100 тысяч жителей).

1. Ямайка — 53,34 убийства на 100 тысяч человек.

Ямайка занимает первое место в мировом рейтинге. Основными причинами столь высокого уровня насильственной преступности остаются ожесточенная борьба преступных группировок, деятельность организованных банд и незаконный оборот наркотиков.

2. Сент-Винсент и Гренадины — 40,41

Небольшое островное государство Карибского бассейна оказалось на втором месте. Высокий уровень убийств связывают с активностью уличных банд и ограниченными возможностями правоохранительных органов.

3. Тринидад и Тобаго — 39,52

Третью строчку занимает Тринидад и Тобаго. Страна сталкивается с серьезными проблемами, связанными с наркотрафиком, вооруженными преступными группировками и организованной преступностью.

4. Сент-Люсия — 36,7

На четвертом месте находится Сент-Люсия. В последние годы здесь наблюдается рост числа тяжких преступлений, во многом обусловленный борьбой преступных группировок за контроль над каналами наркотрафика.

5. Гондурас — 35,09

Гондурас давно входит в число наиболее криминогенных стран мира. Высокий уровень убийств объясняется сочетанием деятельности уличных банд, политической нестабильности, бедности и слабости государственных институтов.

6. Багамские Острова — 31,22

Несмотря на репутацию популярного туристического направления, Багамы также сталкиваются с серьезной проблемой насильственной преступности. Основными факторами остаются деятельность преступных группировок и незаконный оборот наркотиков.

7. Белиз — 27,88

Белиз занимает седьмое место. Существенное влияние на уровень убийств оказывают наркотрафик и противостояние преступных группировок.

8. Эквадор — 26,99

В последние годы Эквадор переживает резкий рост насильственной преступности. Эксперты связывают ситуацию с усилением организованной преступности и превращением страны в один из ключевых транзитных маршрутов международной торговли наркотиками.

9. Мексика — 26,11

Мексика остается одной из самых опасных стран по числу убийств. Главной причиной остается многолетняя борьба между мощными наркокартелями и вооруженными преступными организациями, а также их противостояние с государственными силовыми структурами.

10. Колумбия — 25,38

Замыкает десятку Колумбия. Хотя ситуация с безопасностью значительно улучшилась по сравнению с предыдущими десятилетиями, страна по-прежнему сталкивается с насилием, связанным с наркоторговлей, деятельностью вооруженных группировок и организованной преступностью.