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«Тюремный небоскреб»: в США началось строительство самого высокого следственного изолятора в мире

В китайском квартале Нью-Йорка началась подготовка площадки под строительство «небоскреба-тюрьмы», спроектированного архитектурным бюро HOK. Манхэттенский следственный изолятор станет одним из четырех новых районных учреждений, которые должны заменить печально известный тюремный комплекс на острове Райкерс.

Проект самого высокого следственного изолятора в мире Manhattan Detention Facility / © HOK

Согласно последним визуализациям, опубликованным Департаментом дизайна и строительства Нью-Йорка (DDC) и HOK, здание будет достигать 102 метров в высоту и насчитывать примерно 13 этажей. По высоте оно практически сравняется с расположенным по соседству зданием уголовного суда округа Нью-Йорк.

Если проект будет реализован в нынешнем виде, Manhattan Detention Facility станет самым высоким подобным учреждением в мире. Уже сейчас за ним закрепилось неофициальное название «тюремный небоскреб».

Проект самого высокого следственного изолятора в мире Manhattan Detention Facility / © HOK

Объем здания разделен на две основные части пешеходным проходом, который прорезает нижнюю часть комплекса и позволяет пересекать территорию. Фасад частично закрывает красноватая сетчатая оболочка с волнообразными панелями.

В средней части здания появится так называемая двухслойная фасадная система с защитной сеткой. Она будет использоваться, в частности, в качестве зоны обзора для содержащихся под стражей и окружать такие помещения, как рекреационный зал.

Камеры разместят на верхних этажах. На первом этаже предусмотрены общественное фойе, помещения общественного и торгового назначения, а также отдельный вестибюль для сотрудников. Подземная часть будет включать парковку для работников Департамента исправительных учреждений и полиции Нью-Йорка.

Всего в новом здании запланировано 1040 мест.

Подготовительные работы на площадке уже идут: выполняются работы с инженерными коммуникациями и началась предварительная выемка грунта. Завершить строительство планируется в 2032 году.