Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
«Тюремный небоскреб»: в США началось строительство самого высокого следственного изолятора в мире
В китайском квартале Нью-Йорка началась подготовка площадки под строительство «небоскреба-тюрьмы», спроектированного архитектурным бюро HOK. Манхэттенский следственный изолятор станет одним из четырех новых районных учреждений, которые должны заменить печально известный тюремный комплекс на острове Райкерс.
Согласно последним визуализациям, опубликованным Департаментом дизайна и строительства Нью-Йорка (DDC) и HOK, здание будет достигать 102 метров в высоту и насчитывать примерно 13 этажей. По высоте оно практически сравняется с расположенным по соседству зданием уголовного суда округа Нью-Йорк.
Если проект будет реализован в нынешнем виде, Manhattan Detention Facility станет самым высоким подобным учреждением в мире. Уже сейчас за ним закрепилось неофициальное название «тюремный небоскреб».
Объем здания разделен на две основные части пешеходным проходом, который прорезает нижнюю часть комплекса и позволяет пересекать территорию. Фасад частично закрывает красноватая сетчатая оболочка с волнообразными панелями.
В средней части здания появится так называемая двухслойная фасадная система с защитной сеткой. Она будет использоваться, в частности, в качестве зоны обзора для содержащихся под стражей и окружать такие помещения, как рекреационный зал.
Камеры разместят на верхних этажах. На первом этаже предусмотрены общественное фойе, помещения общественного и торгового назначения, а также отдельный вестибюль для сотрудников. Подземная часть будет включать парковку для работников Департамента исправительных учреждений и полиции Нью-Йорка.
Всего в новом здании запланировано 1040 мест.
Подготовительные работы на площадке уже идут: выполняются работы с инженерными коммуникациями и началась предварительная выемка грунта. Завершить строительство планируется в 2032 году.
Биологи провели молекулярный анализ тканей человеческого мозга и выяснили, что при тяжелой депрессии останавливается процесс образования новых нейронов. Открытие показало, что природа заболевания кроется не только в химическом дисбалансе нейромедиаторов, но и в физическом нарушении клеточного обновления гиппокампа.
Проблемы с дыханием во время сна могут отражаться не только на самочувствии днем, но и на интимной жизни мужчин. Новый метаанализ показал, что по мере усугубления таких нарушений во сне показатели эректильной функции снижаются.
Ученые из Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ и XPANCEO (ОАЭ) с коллегами теоретически разработали новый волновод для нанофотоники. V-образный волновод в слое оксихлорида молибдена (MoOCl₂) может проводить свет на телекоммуникационной длине волны, сохраняя при этом субволновые размеры. Это может стать новым шагом к разработке эффективных фотонных интегральных систем.
Биологи провели молекулярный анализ тканей человеческого мозга и выяснили, что при тяжелой депрессии останавливается процесс образования новых нейронов. Открытие показало, что природа заболевания кроется не только в химическом дисбалансе нейромедиаторов, но и в физическом нарушении клеточного обновления гиппокампа.
Большой адронный коллайдер многие воспринимают как инструмент изучения первых мгновений жизни Вселенной и поиска редких частиц. Но ушедший на обновление ускоритель частиц все еще приносит новые данные и о таких, казалось бы, хорошо изученных объектах, как ядро атома кислорода. Физики ЦЕРН выяснили, что и оно, и ядро атома неона ведут себя не так, как предсказывали модели.
Вполне возможно, что примерно 55 тысяч лет назад неандертальцы обитали гораздо южнее, чем считалось до сих пор. На то, что они могли приспособиться к жизни в условиях пустыни, указали каменные орудия, обнаруженные на Аравийском полуострове.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
13 Октября, 2022
Ижевский стрелок: почему экс-выпускники убивают школьников
31 Мая, 2022
Консерваторы vs либералы: что их разделяет?
28 Июня, 2017
Непрошеные космонавты
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии