Горбатый кит проявил поведение, похожее на горе
Морские биологи впервые подробно задокументировали, как самка горбатого кита оставалась рядом со своим мертворожденным детенышем, неоднократно прикасалась к нему и снова возвращалась к месту, где находилось его тело. Авторы нового исследования полагают, что им удалось стать свидетелями первого случая посмертного внимания у горбатых китов.
Реакции китообразных на смерть сородичей не раз привлекали внимание ученых. Особенно хорошо подобного рода случаи описаны у зубатых китов (Odontoceti) — прежде всего у дельфинов и косаток. Они могут долго оставаться рядом с погибшими сородичами, касаться их, подталкивать, поднимать или поддерживать тело у поверхности воды, а иногда даже переносить на некоторое расстояние.
Такое поведение относят к посмертному вниманию — форме социального поведения, при котором животное продолжает взаимодействовать с особью даже после ее смерти. Специалисты рассматривают его как возможное проявление сильной социальной или материнской привязанности. Однако определить, связано ли оно именно с переживанием горя, по одним наблюдениям достаточно сложно.
Большинство аналогичных случаев описаны именно у зубатых китов. Что касается другой группы — усатых китов (Mysticeti), — то у них эту реакцию наблюдали значительно реже. Это может объясняться не только различиями в поведении, но и тем, что погибшие новорожденные телята усатых китов быстро погружаются на глубину после смерти, поэтому исследователям значительно сложнее наблюдать реакцию матери.
Австралийские морские биологи Эндрю Малвилл (Andrew Mulville) из фонда Sea World и Ян-Олаф Майнеке (Jan-Olaf Meynecke) из Университета Гриффита описали первый случай посмертного внимания у горбатых китов (Megaptera novaeangliae) — представителей парвотряда усатых китов. Речь идет о самке, которая продолжала некоторое время держаться рядом с мертворожденным теленком и неоднократно прикасалась к нему. Исследователи также сравнили ее поведение с реакциями других млекопитающих на потерю потомства.
В 2025 году в километре от побережья Голд-Кост в австралийском штате Квинсленд Малвилл заметил двух взрослых горбатых китов, которые держались вместе и время от времени ныряли. Приблизительно через 30 минут на поверхности воды появились следы амниотической оболочки — признак недавних родов.
Тогда Малвилл опустил под воду камеру GoPro и обнаружил на песчаном дне тело китенка. Его длина не превышала четырех метров, а сам он не подавал признаков жизни. Самка несколько раз подплывала к нему, касалась головой и грудным плавником, затем поднималась к поверхности и снова возвращалась на дно.
Особенно примечательно, что она не пыталась поднять китенка к поверхности. Сразу после родов самки горбатых китов аккуратно подталкивают и поддерживают новорожденного у поверхности воды, помогая сделать первые вдохи. В описанном случае это не проявлялось.
Авторы исследования предположили, что одна из причин такого поведения — способность самки распознать отсутствие реакции у теленка. Но это лишь гипотеза, а не установленный факт.
Рядом с самкой оставался второй взрослый горбатый кит — ее сопровождающий. Он не контактировал с теленком, но продолжал держаться поблизости и вместе с самкой медленно кружил у места смерти. У горбатых китов в период миграции и родов рядом с самкой иногда находится другой взрослый кит: он может обеспечивать социальную поддержку или защиту, хотя его точная роль в описанном случае осталась неизвестной.
Интересно и другое. Во время наблюдения ученые зафиксировали вокализации китов, но определить, кто именно издавал звуки — самка, сопровождавшая ее особь или оба животных, — не удалось.
В течение следующих двух дней двух взрослых горбатых китов снова видели в том же районе. Они кружили там несколько часов. Исследователи допустили, что это могли быть те же две особи и что речь могла идти о сохранении привязанности к месту после смерти китенка. Отметим, что индивидуально идентифицировать китов не удалось, поэтому установить, были ли это те же животные, невозможно.
По мнению Малвилла и Майнеке, они стали свидетелями поведения, похожего на переживание горя. Но ученые осторожны в формулировках. Человеческие понятия горя, эмоций или душевного страдания нельзя напрямую переносить на животных без дополнительных данных. Морские биологи могут описать действия самки: она не покинула место родов, неоднократно возвращалась к погибшему котенку и физически контактировала с ним. Тем не менее установить внутреннее состояние животного по этим признакам невозможно.
Научная работа опубликована в журнале Discover Animals.
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