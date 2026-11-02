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Куски древесного угля указали на заботу неандертальцев о чистоте своей стоянки

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Ученые проанализировали фрагменты древесного угля и их пространственное расположение, чтобы получить представление о жизни неандертальцев в горной пещере недалеко от современной Барселоны. Результаты позволили предположить, что уже в далекой древности люди разбивали жилое пространство на зоны и занимались уборкой его территории.

Археология
# неандертальцы
# пещерная стоянка
# средний каменный век
# уборка
# уголь
Вид на стоянку Абрик-Романи
Вид на стоянку Абрик-Романи / © T. Fernández-Iriarte et al., Journal of Paleolithic Archaeology (2026)

Археологический памятник Абрик-Романи — древний скальный навес на северо-востоке Пиренейского полуострова. Там сохранились исключительно подробные следы жизнедеятельности неандертальцев, обитавших в этом месте в среднем палеолите, примерно от 110 до 40 тысяч лет назад.

В предыдущих исследованиях, посвященных Абрик-Романи, основное внимание уделяли анализу костей и каменных орудий. Испанские археологи, авторы нового исследования, опубликованного в издании Journal of Paleolithic Archaeology, попытались по пространственному распределению остатков древесного угля по территории стоянки разобраться в том, как она была устроена.

Ранее исследователи определили зоны, предположительно, отведенные для сна, изготовления орудий труда и утилизации отходов. Логично допустить, что центром повседневной жизни стоянки выступали очаги: они давали тепло, служили местом для приготовления пищи и сбора людей. После костров остается древесный уголь, а в процессе уборки, выноса мусора или простого хождения по стоянке его частицы перемещаются — таким образом, их итоговое местоположение позволяет судить о том, чем занимались люди.

Ученые вручную собрали фрагменты древесного угля из одного археологического слоя (обозначенного как «Ra»), раскопки которого проводились с 2019 по 2022 год. Исследователи определили породу древесины и ее структуру. Они также составили цифровые карты и провели статистические тесты, позволившие сравнить концентрацию древесного угля в разных зонах стоянки и особенности его сохранности.

В общей сложности археологи изучили 640 фрагментов угля. Примерно 76% из них оказались сожженной древесиной горной сосны — это согласуется с более ранними данными о том, что неандертальцы использовали для костров деревья из близлежащих лесов. Структура древесины указала на то, что люди, скорее всего, собирали сухостой — например, упавшие ветки, — а не рубили живые деревья.

Анализ карт распределения фрагментов угля по территории показал, что их обширное скопление наблюдалось в северной части стоянки, где располагались очаги. При этом в южной части, где кострищ не было, кусочки угля встречались небольшими разрозненными кучками.

По мнению исследователей, северная часть, по-видимому, служила основным местом для сброса отходов от кострищ, тогда как южная могла быть вторичным местом их накопления — туда могли попадать остатки золы и угля в процессе чистки очагов. Это говорит в пользу гипотезы о том, что неандертальцы использовали разные участки пространства для различных целей и следили за его чистотой.

В то же время авторы исследования не считают этот вопрос окончательно решенным. Так, наличие кучек угля в южной части стоянки само по себе не позволяет определить, как именно они образовались: в результате подметания, естественного воздействия воды (по дну пещеры протекает несколько ручьев) или сочетания этих факторов. Также невозможно установить, отражает ли слой Ra одно длительное пребывание неандертальцев на стоянке или же несколько кратковременных визитов, разделенных временными промежутками. Поскольку в мусорных кучах, формирующихся в течение долгого времени, обычно перемешиваются отходы разных периодов, южные скопления могут представлять собой просто остатки дров, сдвинутые в сторону.

В дальнейшем ученые планируют сопоставить полученные данные с картами распределения костей, каменных орудий и микроскопических следов в отложениях. Это позволит напрямую проверить гипотезу о том, что неандертальцы целенаправленно убирали территорию своей стоянки.

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Татьяна Зайцева
Татьяна Зайцева
188 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
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Археология
# неандертальцы
# пещерная стоянка
# средний каменный век
# уборка
# уголь
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