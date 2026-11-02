4

Виртуальная картинка заставила реальные предметы казаться легче

❋ 4.7

Ощущение тяжести предмета зависит не только от его массы, но и от того, что человек видит вокруг. Британские психологи показали, что наблюдение за медленно падающим мячом в виртуальной реальности заставляет настоящие предметы на ладони казаться легче.

Психология
# VR
# Великобритания
# вес
# физические нагрузки
# эксперимент
Иллюстрация опыта
Иллюстрация опыта / © Biology Letters

Ощущение тяжести вещи зависит не только от массы. Мозг сопоставляет давление на ладонь с тем, что человек видит и ожидает почувствовать. Поэтому два предмета одинаковой массы могут казаться разными по весу. Понимание таких ошибок помогает разобраться, как зрение и осязание вместе создают представление о физических свойствах окружающего мира.

Ученые из Великобритании проверили, может ли движение постороннего объекта в виртуальной сцене изменить ощущение веса настоящего предмета на ладони. Исследование опубликовали в журнале Biology Letters.

Участники эксперимента надевали шлем виртуальной реальности и видели пейзаж с песчаными дюнами и ночным небом. На их глазах падал футбольный мяч. В одном режиме он двигался с привычным земным ускорением. В другом ускорение было примерно в 2,6 раза меньше и соответствовало марсианскому. Мяч падал медленнее, хотя сами люди оставались в обычной лаборатории и никакого физического уменьшения силы тяжести не происходило.

Исследователи исходили из того, что за жизнь человек усваивает привычные закономерности падения предметов. Они помогают предсказывать движение мяча или поймать падающую вещь. Ученые предположили, что это представление о гравитации используется и при оценке тяжести. Если зрение показывает мир с более слабым притяжением, мозг может иначе оценить даже неизменное давление груза на руку.

Они наблюдали эту сцену около двух минут. При этом участники сидели с левой рукой, опущенной на подушку ладонью вверх. Экспериментатор клал на ладонь один из пяти внешне одинаковых шариков, напечатанных на 3D-принтере. Их масса составляла 20, 25, 30, 35 или 40 граммов.

Предмет оставался на ладони две секунды, после чего его убирали. Доброволец вслух называл предполагаемую массу в граммах. Руку нужно было держать неподвижно. Участники не поднимали шарики и не проверяли их тяжесть движением. Причем оценивали массу грузов прямо во время наблюдения в виртуальной реальности.

В сцене с уменьшенным ускорением предметы оценивали как более легкие. При обычном падении мяча добровольцы в среднем завышали массу примерно на 21%. При замедленном падении средние оценки почти совпадали с настоящей массой.

Таким образом, результаты показали, что мозг учитывает зрительную информацию о гравитации при оценке веса, даже если сигналы от ладони не меняются. Исследование также не доказывает, что VR позволит легче переносить тяжелые вещи, поскольку ученые проверяли только словесные оценки небольших грузов на неподвижной руке.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Андрей Серегин
Андрей Серегин
211 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Показать больше
Психология
# VR
# Великобритания
# вес
# физические нагрузки
# эксперимент
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Ноя
Бесплатно
Астрономия: точное время
Политехнический музей
Москва
Лекция
02 Ноя
Бесплатно
Все, что вы хотели знать о вакцинах, но стеснялись спросить
ВСмысле
Онлайн
Экскурсия
03 Ноя
700
Техника защиты
Политехнический музей
Москва
Лекция
03 Ноя
1200
Сосудистые растения: два пути эволюции
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Ноя
Бесплатно
Восемь рек Северной Азии
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Экскурсия
04 Ноя
Бесплатно
В единстве – наша сила
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Рыбий глаз в ночи: закулисье ночного пейзажа
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Свет, который у вас в голове: за что дали Нобелевскую премию по медицине 2026
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Ноя
1000
Смарт-телескопы: умная обсерватория в рюкзаке
Центр «Архэ»
Москва
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Виртуальная картинка заставила реальные предметы казаться легче

    2 ноября, 14:22

  2. Межзвездная комета 3I/ATLAS оказалась уроженцем экстремально холодных мест

    2 ноября, 12:41

  3. Метеорит из Сахары оказался обломком Марса возрастом 4,1 миллиарда лет

    2 ноября, 11:38

  4. Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

    1 ноября, 10:00
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

Дмитрий Нестеренко
4 минуты назад
Интересно было бы узнать КПД цикла накопления - выдачи электроэнергии для такой установки...

В Китае запустили крупнейшую в мире систему накопления энергии на основе сжиженного воздуха мощностью 60 мегаватт

Евгений Миронов
1 час назад
Здpaвcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, но больше негде. Пpошy Вac о помощи, помогите, пожaлyйcтa... Cейчac ищy любyю paботy, но покa ничего не нaходитcя. Готов нa

Перспективный разведывательный самолет HADES выполнил первый полет

Евгений Миронов
1 час назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa... Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Китай впервые испытал катапультный запуск беспилотника с борта десантного корабля Type 076

Евгений Миронов
1 час назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa... Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Два космических телескопа NASA раскрыли детали туманности Кошачья голова

Евгений Миронов
1 час назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa... Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Вьетнам построил уникальное судно для обслуживания морских ветроэлектростанций

Евгений Миронов
1 час назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa... Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

10 высочайших горных систем мира: рейтинг по средней высоте вершин

Евгений Миронов
1 час назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa. Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Метеорит из Сахары оказался обломком Марса возрастом 4,1 миллиарда лет

Евгений Миронов
1 час назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa.. Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Межзвездная комета 3I/ATLAS оказалась уроженцем экстремально холодных мест

Иван Колупаев
1 час назад
Зато бот неубиваемый "от голода теряю сознание скиньте деньжат" засирает рунет регулярно. Забанить по номеру телефона который тот уже пару лет

В России блокировки Cloudflare и NextDNS нарушили доступ ко многим сайтам

Евгений Миронов
1 час назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa... Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Евгений Миронов
1 час назад
Здpавcтвyйте. Извините, чтo пишy здеcь, нo бoльше негде. Пpoшy Ваc o пoмoщи, пoмoгите, пoжалyйcта... Сейчаc ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не нахoдитcя. Гoтoв на

Китайские небоскребы с необычным каркасом получили звание лучших высотных зданий мира

Евгений Миронов
1 час назад
Здpавcтвyйте. Извините, чтo пишy здеcь, нo бoльше негде. Пpoшy Ваc o пoмoщи, пoмoгите, пoжалyйcта.. Сейчаc ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не нахoдитcя. Гoтoв на

В Китае запустили крупнейшую в мире систему накопления энергии на основе сжиженного воздуха мощностью 60 мегаватт

Евгений Миронов
1 час назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa... Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

С энергией бейсбольного мяча: Oh My God — частица, которая бросила вызов физикам

Евгений Миронов
1 час назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa... Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Самые высокие небоскребы мира, которые строятся прямо сейчас

Евгений Миронов
1 час назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa... Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Евгений Миронов
1 час назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa... Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Рейтинг 15 популярных смартфонов по уровню радиочастотного излучения

Евгений Миронов
1 час назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa. Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

В Китае построили небоскреб с необычной архитектурой в форме бабочки

Евгений Миронов
1 час назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa.. Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Объявлены победители Международного конкурса фотографий домашних животных 2026 года

Евгений Миронов
1 час назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Эксперимент показал, как завоевывается авторитет в коллективе

Евгений Миронов
1 час назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Страны с наибольшим количеством островов: мировой рейтинг

Самые обсуждаемые