Слушатели узнают, как язык влияет на то, какое имя дадут зверю.

О мероприятии

Животных изучают в основном биологи. Но для филолога они тоже могут представлять интерес.

Филолог Алиса Калина взглянет на некоторых представителей фауны с нового ракурса и расскажет, откуда берутся их названия, и всегда ли они справедливы с точки зрения зоологии; как язык влияет на то, какое имя дадут зверю; как животные становятся героями пословиц и фольклорных сюжетов. А еще слушатели узнают, какого козла можно встретить в небе, что такое заячий хлеб и лосиный тест, и почему пустынная выдра — вовсе не выдра.

Расписание ул. Большая Грузинская, д.1, с.1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация