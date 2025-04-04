О мероприятии

Представление о романтической любви появилась относительно недавно и существует далеко не во всех обществах. Правила сексуального поведения, представления о правильном брачном союзе — все это определяется культурой, в которой живут люди. Существуют ли такие культуры, где система воспитания и нормы сексуальной морали не оборачиваются бунтарством подростков и индивидуальными психологическими проблемами взрослых? Спор на эту тему начался в конце 1920-х годов после выхода знаменитой книги Маргарет Мид «Взросление на Самоа» и превратился в один из самых громких скандалов в социальной антропологии. Работы Мид также стали толчком к исследованию детства в разных культурах. В результате европейцы и американцы из среднего класса выяснили, что привычные им практики ухода за младенцами и воспитания детей не являются единственно правильными, и что даже научные рекомендации на эту тему зачастую основаны культурных стереотипах. Обо всем этом и многом другом на лекции расскажет кандидат философских наук Кирзюк Анна Андреевна.

Расписание набережная реки Фонтанки, д.15 Санкт-Петербург 19:30 Купить