О мероприятии

Человечество осваивает космос уже более 60 лет, и то, что раньше казалось недостижимой мечтой, сегодня стало реальностью. Однако, несмотря на все достижения, пилотируемая космонавтика ограничивается околоземными орбитами и миссиями к Луне. Почему развитие пилотируемых полетов пошло именно таким путем? Были ли американцы на Луне, и что именно помешало человечеству отправиться дальше? Когда, наконец, люди ступят на Марс?

Космический инженер Марат Арменович Айрапетян расскажет об истории космических исследований, разберет ключевые этапы пилотируемых миссий и обсудит, какие технологические, экономические и политические факторы повлияли на выбор направлений освоения космоса. А также заглянет в будущее, анализируя современные проекты и научные разработки, которые могут привести к первому пилотируемому полету на Марс.

Расписание Ботаническая ул., д. 25, стр. 4 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация