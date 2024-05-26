О мероприятии

Взлет охранительного движения был реакцией на успехи Революции 1905 года. Кандидат философских наук Рябов Петр Владимирович расскажет о появлении охранительных партий «Союз Русского Народа» и «Союз Михаила Архангела». Откуда появилось слово «черная сотня»? Как были связаны черносотенцы с охранкой и церковью? Почему Николай Второй активно поддерживал эти партии? Каковы были их тактика, социальная база и идеология? Какую роль они играли в погромах, уличной войне с «левыми» и в организации индивидуального террора? Чем еще занимались? (Издания, чайные, лектории, профсоюзы, участие в выборах и пр.). Как относились к столыпинским реформам и к Государственной Думе? Какую роль в надломе черносотенного движения сыграло «дело Бейлиса»?

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 16:00 Купить